Tiendas 3B cerraría 2025 con inversión de 3,700 millones de pesos

Tiendas 3B, una cadena mexicana de tiendas de hard discount (precios muy bajos), prevé cerrar este año con una inversión de alrededor de 3,700 millones de pesos, adelantó Eduardo Pizzuto, director de Finanzas de la compañía.

Entre enero y septiembre, la cadena minorista ha realizado inversiones del orden de 2,400 millones de pesos, las cuales han sido destinadas, principalmente, a la apertura de nuevas tiendas en todo el país y en dos nuevos centros de distribución.

Por lo que el directivo confió en alcanzar su objetivo de inversión, ya que aún quedan aperturas por realizar entre noviembre y diciembre, incluyendo la inauguración otro centro de distribución.

“Todavía tenemos un par de centros de distribución más para abrir durante el año, hay uno adicional que ocurrirá a principios de diciembre y más aperturas de tiendas. Creo que vamos a estar muy cerca del número que proyectamos a finales del año pasado, para llegar a alrededor de 3,700 millones de pesos en inversiones”, expuso Eduardo Pizzuto. En lo que va del año, Tiendas 3B ha abierto 390 nuevas sucursales en el país, así como otros seis centros de distribución.

A principios de 2025, la cadena minorista adelantó que su plan anual contempla la apertura de 550 nuevas sucursales, alrededor de 14% más que en 2024, cuando abrió 484 unidades.

En conferencia con analistas bursátiles, tras presentar su reporte del tercer trimestre de 2025, el presidente y director ejecutivo de la empresa, Anthony Hatoum, afirmó que están en camino de cumplir con su proyección de aperturas para todo el año 2025.

Acelera apertura de tiendas

Pero además ve espacio para mantener su ritmo de crecimiento y llegar, por lo menos, a las 14,000 tiendas en México, aunque no precisó en qué periodo estiman alcanzar ese número de sucursales.

“Seguimos siendo uno de los minoristas de más rápido crecimiento a nivel mundial… En términos de aumento de tiendas, tenemos una pasarela significativa con espacio para no menos de 14,000 Tiendas 3B en México. Hoy, estamos abriendo más tiendas y más rápido”, manifestó Anthony Hatoum.

Agregó que siguen invirtiendo para acelerar la apertura de tiendas y fortalecer su área de recursos humanos, ya que sus colaboradores son esenciales para sostener el crecimiento a largo plazo.

Hasta septiembre pasado, Tiendas 3B contaba con un portafolio de 3,162 tiendas y 18 centros de distribución.

El presidente ejecutivo de Tiendas 3B aseguró que las nuevas sucursales superan o igualan el rendimiento de las antiguas, mientras que los casos de canibalización entre sus propias unidades (una cercana a otra) son pocos y no impactan de manera importante los resultados.

Por el lado de las ventas, explicó que en su caso se mantienen estables y consistentes en todas las regiones del país, gracias a que se enfocan a la venta de bienes de consumo básico.

“Puedo decir con un alto grado de confianza, basado en todo el trabajo y la investigación que hemos hecho, que no vemos ninguna razón por la que las ventas semestrales sean más débiles que este año, esperamos que sigan siendo fuertes”, sostuvo.