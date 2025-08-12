Tiendas 3B acelera su expansión, abre casi dos tiendas al día y llega a 3,031 puntos de venta

Tiendas 3B continúa pisando el acelerador en su plan de expansión, con un ritmo de aperturas que promedió 1.5 nuevas tiendas por día en el último año para alcanzar un total de 3,031 sucursales a junio de este año.

“Estamos superando nuestros objetivos. Estamos acelerando la tasa de aperturas de tiendas y nuestros criterios para abrir tiendas no tienen límite”, manifestó Anthony Hatoum, presidente y director ejecutivo de la cadena de tiendas de descuento en México.

Según el directivo, mientras exista demanda o posibilidad de atraer consumidores, continuarán expandiéndose y abriendo tiendas en nuevas regiones, sobre todo, las que estén cerca de las zonas donde ya operan, para aprovechar sinergias y generar eficiencias operativas.

Aseguró que esta estrategia ha sido exitosa, ya que la cadena ha logrado consolidarse en todos los niveles socioeconómicos donde opera.

En los últimos 12 meses, a junio de este año, Tiendas 3B sumó 528 nuevas sucursales, superando las 460 aperturas registradas en los doce meses previos al cierre del segundo trimestre del 2024.

Mientras que entre abril y junio 2025, la cadena abrió 142 nuevas tiendas, lo que representa un incremento de 17.4% frente a las 121 inauguradas en el mismo periodo del año pasado.

Anthony Hatoum resaltó que todo este crecimiento lo están financiando con su propio flujo de efectivo, sin necesidad de recurrir a financiamiento externo, lo cual es señal de su “salud financiera”.

Consumo positivo

Respecto al consumo, el director ejecutivo de Tiendas 3B explicó que tanto en las ventas totales y, en especial, las ventas mismas tiendas (o ventas comparables) sigue creciendo.

Aseguró que en comparación con el promedio reportado por los afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Tiendas 3B registró un aumento superior a 15 puntos porcentuales en ventas mismas tiendas durante el segundo trimestre del año.

Este crecimiento se ve reflejado en un aumento en el número de tickets (ventas) y también en la cantidad de productos que se venden por cada ticket.

“Estamos viendo un aumento real en el tamaño del ticket y, cuando lo analizamos con más detalle, parte de esto es el número de artículos que se recogen y también el mix ha cambiado. Y, por supuesto, siempre consideramos la inflación, pero en nuestro caso, es una parte mínima del aumento del ticket”, recalcó Anthony Hatoum.

Explicó que el crecimiento en el consumo y el mayor tráfico dentro de sus tiendas se debe a las mejoras en sus productos, ya sea en calidad, precio, empaque o variedad.

Además, mencionó que otro factor que impulsa el aumento en las ventas en las tiendas mismas son las marcas propias, ya que ofrecen más valor por el dinero.

Estas marcas propias están en constante mejora, lo que ha aumentado la preferencia de los clientes. El presidente de Tiendas 3B proyectó que esta tendencia de crecimiento y preferencia continuará durante este 2025.