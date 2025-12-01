Con el T-MEC, México logrará reducción pero no la eliminación de aranceles de EU, advierte AmCham

Las negociaciones sobre la revisión del acuerdo comercial de Norteamerica (T-MEC) avanzan por buen camino desde Estados Unidos para lograr una mayor integración regional a partir del 2026, sin embargo, México difícilmente obtendrá cero arancel en su comercio con Estados Unidos, afirmó Pedro Casas Alatriste, director general de la American Chambers of Commerce of México (AmCham).

Luego de comentar que del 3 al 5 de diciembre se llevarán a cabo las audiencias públicas del T-MEC en el Congreso de Estados Unidos —parte fundamental para el siguiente escalón para revisión del acuerdo trilateral—, el vicepresidente Ejecutivo del organismo privado estadounidense proyectó que México obtendría “una reducción (arancelaria), no una eliminación completa”, debido a que los aranceles son parte del ADN de la política económica, de la política y lineamientos comerciales del presidente Donald Trump.

Se mantendrán los aranceles de la 232 y el resto que impuso el gobierno estadounidense a sectores como el automotriz, acero, aluminio del 25%, se le cuestionó en conferencia de prensa. “Sí podría haber una reducción de aranceles, habría que ver específicamente en dónde, cuánto, cómo, pero si dejarles el mensaje que no creo que estemos entrando a un mundo de nuevo, de cero aranceles, tampoco creo que eso vaya a suceder”, respondió Pedro Casas.

Insistió que la aplicación de aranceles es una medida sin lógica económica, y aun cuando el Gobierno de México, en colaboración con las autoridades de Estados Unidos han dado muy buenos resultados en los decomisos de fentanilo que van al alza, mientras el consumo y la muerte por esa droga ha ido sistemáticamente a la baja, el cruce de personas de manera ilegal en la frontera también está en los récords más bajos, lo cual indica que “sí podría haber una reducción de aranceles”.

El 1 de julio del 2026, México, Estados Unidos y Canadá tienen que decidir si quieren seguir con el acuerdo comercial T-MEC, sin embargo, el único país que realmente tiene un proceso en leyes comerciales es Estados Unidos, porque ni México ni Canadá han realizado este tipo de ejercicio, refirió.

El representante de las empresas estadounidenses que operan en México resaltó que esta semana es crucial en Estados Unidos para definir la ruta del T-MEC, “este 3, 4 y 5 de diciembre se hacen las consultas públicas, puede ir quien quiera al congreso de Estados Unidos y comentar, entonces en cuanto acabe esta semana, vamos ya a tener una claridad absoluta de cuáles son las cosas que le están doliendo a la iniciativa privada, a los gobiernos, cuando menos a Estados Unidos y entonces eso nos va a dar un espacio para, ahora sí, en 2026, en enero tiene que presentar USTR el reporte de las audiencias y los comentarios que recibió”.

Posteriormente, se hará el reporte al Poder Legislativo y al Ejecutivo de qué podemos esperar de cara a la revisión del T-MEC, dijo.