Medicamentos encabezan lista de productos piratas en 2025 por precios bajos: Amcham

El fenómeno de la piratería en México no sólo se agravó durante el 2025, sino se disparó a través del comercio electrónico, donde los medicamentos, las autopartes, ropa y alimentos son los productos más demandados por los consumidores al ofertarse con precios entre 50 y 70% más bajos, reveló la American Chambers of Commerce of Mexico (American Chamber).

Durante el presente año, los medicamentos caducos o alterados y clínicas estéticas ubicadas en el mercado negro encabezan la lista de productos con mayor incidencia de piratería, seguido de autopartes (neumáticos), dejando atrás al segmento de calzado y ropa que había liderado la piratería entre los consumidores.

De acuerdo con el séptimo Sondeo de Piratería 2026, realizado por la AmCham junto con Lexia y Clarke Modet, la alta demanda ciudadana, motivada por el diferencial de precios y la normalización social, garantiza la rentabilidad del mercado pirata: “mientras exista demanda, existirá oferta”.

Sin embargo, el sondeo prendió la alarma pues los fármacos y autopartes se colocan como los productos que con mayor frecuencia consumen los mexicanos y ponen en riesgo su salud (desde aspirinas hasta medicamentos para el cáncer) y seguridad (llantas y piezas apócrifas de los autos).

Mediante la aplicación de 79 encuestas a partir de un universo definido de 638 empresas asociadas o vinculadas a AmCham Mexico, el 91% de los empresarios detecta piratería en comercio electrónico, frente a 72% en el comercio informal físico y 63% en el establecido.

Mientras que el 67% del origen del producto son importados, 44% de producción nacional y 26% ensamblados localmente, lo que refleja un fenómeno híbrido.

Pedro Casas Alatriste, director General, y vicepresidente ejecutivo de AmCham, precisó los principales desafíos para combatir la piratería son la corrupción (23.1%), la limitada capacidad operativa de las autoridades (21.7%) y la inseguridad (19.9%).

En su oportunidad, el CEO de Lexia, Guido Lara, expuso que la piratería está abarcando nuevos sectores como alimentos y bebidas, con riesgosa la salud del consumidor, así como artículos de cuidado personal desde cremas faciales, rastrillos, shampoo, desodorantes, además de juguetes y peluches y artículos escolares, equipos de impresión y escaners, bombas e hidrolavadoras y compresoras, entre otras.