Sobrecargos rechazan convenio contractual de Aeroméxico con 60% de votos

Un total del 59.94% de los sobrecargos de Aeroméxico votó en contra del Convenio de Revisión Integral del Contrato Colectivo de Trabajo para el periodo 2026-2028, lo que representa el rechazo de la propuesta de modificación contractual y salarial sometida a consideración de los trabajadores.

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) de México informó que en la consulta concluida el 10 de julio de 2026 se registraron 1,275 sufragios en contra frente a 851 votos a favor, además de registrarse 1 voto nulo.

El proceso contó con la participación de 2,127 trabajadores de un padrón total de 3,189 agremiados, lo que equivale a una asistencia del 66.69 por ciento de la base laboral.

La representación sindical manifestó que se respetará el sentido del voto expresado en las urnas y que este resultado guiará el rumbo del procedimiento legal. Asimismo, la organización iniciará reuniones con la administración de Aerovías de México con la finalidad de restablecer las mesas de diálogo y continuar con la negociación colectiva.

Por otra parte, la autoridad laboral otorgó una prórroga al emplazamiento a huelga que se extiende hasta finales de julio de 2026. Este periodo legal permitirá a las partes continuar con las gestiones necesarias y mantener abiertas las negociaciones para buscar acuerdos en las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo sin que se inicie la suspensión de labores.