Salarios disparan emplazamientos a huelga; concentran el 68% de los conflictos laborales

Las revisiones salariales y contractuales se mantienen como el factor determinante en la configuración de la conflictividad laboral en el país, de acuerdo con los registros del reporte mensual de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) correspondiente a junio de 2026.

De acuerdo con el reporte el volumen total de emplazamientos a huelga reportados a nivel nacional sumó 1,245 expedientes procesados por las autoridades jurisdiccionales, una cifra que refleja las dinámicas de negociación bajo el modelo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

Al comparar estos datos con el mismo periodo de los tres años previos, la tendencia muestra una concentración histórica en las causales de conflicto, ya que del gran total de solicitudes presentadas en el periodo actual, 842 expedientes tuvieron como origen directo la demanda de incrementos al tabulador de salarios y la revisión de prestaciones, lo que representa el 67.6% de los casos totales.

El análisis de la evolución histórica integrado en el documento que se entrega a los representantes de los sectores patronal y de los trabajadores evidencia un cambio en el comportamiento de los pliegos de peticiones frente a periodos anteriores.

En el año 2024, el número total de avisos de suspensión laboral durante el primer semestre se ubicó en 1,080 casos, con una concentración del 62.1% en demandas por revisión contractual. Para el cierre de junio de 2025, la cifra global ascendió a 1,190 emplazamientos, manteniendo la disputa por el ingreso real como el motivo principal en 780 de esos expedientes.

Los registros actuales confirman que las diferencias en los tabuladores continúan al frente de las controversias sindicales, vinculadas de manera directa a la presión del entorno económico que en la primera quincena de junio reportó una variación anual en los precios de 3.55%, consolidando a las mesas de negociación salarial como el punto crítico de la estadística de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

A la par de las demandas económicas, los registros administrativos del CFCRL reflejan que el resto de los expedientes iniciados se distribuye en motivos de índole operativa y legal dentro de las empresas.

Entre estas causales destaca la exigencia de cumplimiento de los contratos colectivos de trabajo ya vigentes, en donde las comisiones sindicales reclaman violaciones recurrentes en el respeto a las jornadas laborales estipuladas y el retraso en el otorgamiento de prestaciones de seguridad social.

Asimismo, persisten los pliegos de peticiones motivados por la firma de nuevos instrumentos colectivos de trabajo bajo las reglas de representatividad vigentes y las inconformidades derivadas de los procesos de legitimación de acuerdos, factores que complementan la estadística del reporte entregado a los representantes de los sectores patronal y de los trabajadores.