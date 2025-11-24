Chile: venta de Telefónica no se cerraría este 2025

Los primeros días de octubre, Telefónica Chile oficializó lo que todo el mercado sabía hace meses: que está en venta y que ya había recibido ofertas no vinculantes. Se conoce una propuesta conjunta entre Entel y la mexicana América Móvil, controladora de ClaroVTR, así como una de WOM, entre otras.

El mandato estipulaba cerrar el acuerdo de venta entre noviembre y diciembre de este año. Sin embargo, si bien el proceso tenía contemplado que para octubre ya hubiera ofertas vinculantes, aún no hay nada concreto sobre la mesa y los tiempos se han ido retrasando más de lo esperado.

Para distintas fuentes de la industria esto era “esperable”, hay distintas aristas que pueden estar obstaculizando la salida de la firma española, siendo cuatro las que más destacan.

La orden de venta es clara: la telco estaría ofreciendo el paquete completo, incluyendo su participación -de 40%- en Onnet, el negocio de fibra en conjunto con KKR. No obstante, la “carta de proceso” enviada por Telefónica planteó dos alternativas de venta: la compañía completa o la enajenación de toda la operación menos Onnet. Expertos señalan que sería más conveniente para la firma separar este negocio de la venta de los otros activos para lograr una salida rápida del país.

A juicio de estos ejecutivos, en Onnet coexisten dos dueños que “tienen objetivos diferentes: Telefónica quiere salir a toda costa por lo que puede sacrificar un poco el precio, pero KKR -el accionista mayoritario- es un fondo, entonces no va a querer vender barato”.

El mandato de España es que la filial se venda “con la mayor certeza jurídica posible”, para tener las menores contingencias legales y regulatorias de libre competencia, que no se entrampe el proceso y se concrete lo antes posible. Hasta hoy, los interesados por los activos de Telefónica son incumbentes que buscan comprar partes de la firma, lo que no satisface al grupo español.