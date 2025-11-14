Nokia refuerza el rendimiento en centros de datos y la automatización habilitada con IA

Nokia anunció una expansión de su portafolio de redes para centros de datos, con el fin de satisfacer las crecientes demandas de rendimiento y escalabilidad de cargas de trabajo de IA, aprovechando a la vez el poder de la IA para impulsar una mayor eficiencia y confiabilidad en las operaciones de los centros de datos.

La compañía presentó una nueva familia de switches de alto rendimiento para centros de datos 7220 Interconnect Router (IXR), junto con un conjunto de herramientas de Inteligencia Artificial para Operaciones (AIOps) para su plataforma de gestión de Automatización Dirigida por Eventos (Nokia EDA).

En conjunto, estas innovaciones ofrecen el rendimiento y la confiabilidad extrema necesaria para soportar las cargas de trabajo avanzadas de entrenamiento e inferencia de IA, impulsadas por la creciente demanda de aplicaciones de IA agéntica.

El surgimiento y la adopción generalizada de IA Agéntica está transformando los requisitos de los centros de datos, lo que impulsa una rápida evolución en las soluciones de red.

La IA impulsa estos avances, que representan una doble oportunidad para la innovación de redes y la transformación operativa. Estas son las fuerzas que impulsan los desarrollos más recientes en el portafolio de switches para centros de datos de Nokia.

Para satisfacer la enorme demanda de escalabilidad y alto rendimiento en los centros de datos de IA, los switches 7220 IXR-H6 de Nokia ofrecen un alto rendimiento, alcanzando hasta 102.4 Tb/s con velocidades de interfaz de 800 GE (Gigabit Ethernet) y 1.6 TE, duplicando el rendimiento y las velocidades de interfaz en el mismo espacio.

“El asombroso crecimiento en la adopción de la IA ha transformado radicalmente el funcionamiento de los centros de datos e impulsa la constante evolución del hardware y las herramientas operativas. Nos complace anunciar nuestra nueva familia de switches de alto rendimiento 7220 IXR-H6, junto con los avances en nuestra plataforma Nokia EDA, que ahora aprovecha la sofisticación de la IA Agéntica para impulsar operaciones de red altamente confiables a la velocidad necesaria para mantener el ritmo del cambio”, dijo Vach Kompella, director general de redes IP de Nokia.

(Con información de Nicolás Lucas).