EU prepara nuevos aranceles a 60 países, adelanta la USTR

Estados Unidos anunciará nuevos aranceles a unos 60 países en los próximos días, anticipó este martes el representante para el Comercio (USTR), Jamieson Greer, durante una entrevista a CNBC. Los servicios estadounidenses han puesto en marcha investigaciones sobre ciertas prácticas comerciales, dirigidas en particular al trabajo forzoso, y se espera que las conclusiones se conozcan esta semana.

Estos aranceles, que podrían afectar a los principales socios comerciales de Estados Unidos, deben reemplazar a impuestos aduaneros temporales de 10% instaurados por el presidente Donald Trump tras la invalidación por la Corte Suprema de los recargos establecidos el año pasado. "Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican", dijo Greer a CNBC. "Esperamos ver algunas acciones pronto".

La USTR realizó una investigación que señala la presunta falta de una aplicación efectiva de medidas por parte de 60 países —incluyendo la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y México— para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso en terceras naciones.

Como resultado de dicha investigación, USTR propuso un incremento de 10% a importaciones provenientes de México, así como de 13 economías adicionales, incluyendo a la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido. Para otras 46 economías restantes, Estados Unidos propuso aranceles adicionales de 12.5 por ciento. La propuesta no contempla una entrada en vigor inmediata, sino que abre un proceso de consultas de 45 días.

Por otro lado, el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó este martes que él y Trump acordaron intensificar las negociaciones sobre un acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, un día después de que el republicano anunciara aranceles del 50% sobre bienes canadienses.

Trump impuso este lunes aranceles de 50% a las importaciones de vino, palos de hockey, cemento y otros bienes de Canadá como represalia comercial. “Hablé esta mañana con el presidente de Estados Unidos y acordamos profundizar y acelerar nuestras negociaciones durante las próximas semanas”, señaló Carney en Ottawa.

Además, Trump prometió imponer aranceles de 100% a los medicamentos genéricos en dos años si los fabricantes no trasladan su producción a EU. El arancel aumentará a 200% un año después. (Con información de AFP)