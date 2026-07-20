Trump impone aranceles de 50% a vino, palos de hockey y cemento

El presidente Donald Trump impuso este lunes aranceles de 50% a las importaciones de vino, palos de hockey, cemento y otros bienes de Canadá como represalia comercial.

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) informó que estas medidas buscan contrarrestar las restricciones impuestas por Canadá a las importaciones estadounidenses de alcohol, automóviles y productos lácteos, invocando amplias facultades legales, nunca antes utilizadas, para aplicar aranceles en respuesta a la “discriminación” comercial contra los exportadores estadounidenses.

Con ese fin, Trump firmó tres proclamaciones, de conformidad con la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, para imponer aranceles adicionales del 50% a ciertos productos canadienses en respuesta al trato discriminatorio de Canadá hacia los productos estadounidenses.

“Al hacerlo, el presidente Trump compensa la carga y la desventaja que sufre el comercio estadounidense debido al trato discriminatorio de Canadá y nivela las condiciones para exportaciones estadounidenses cruciales: automóviles, bebidas alcohólicas y productos lácteos”, dijo la USTR en una hoja informativa.

Cada proclamación de la Sección 338 impone un arancel de 50% a un conjunto diferente de importaciones canadienses. Estos aranceles de la Sección 338 se aplican a todos los productos cubiertos, independientemente de si se originan bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Estos aranceles de la Sección 338 no se aplicarán a la energía, la potasa, los productos sujetos a aranceles bajo la Sección 232 ni a otros productos, como el pescado o los minerales críticos. Los aranceles entrarán en vigor 30 días después de su firma y están diseñados para compensar la carga y la desventaja que la discriminación canadiense impone al comercio estadounidense.

De acuerdo con la USTR, Trump está tomando medidas para que Canadá rinda cuentas por su “continua discriminación y el trato injusto e inequitativo” que inflige al comercio estadounidense, lo cual ha perjudicado a los estadounidenses que trabajan arduamente.

La Sección 338 faculta al Presidente para imponer aranceles cuando un país perjudica a los exportadores estadounidenses en comparación con las exportaciones de otro país, con el fin de compensar la desventaja o la carga que esto supone para el comercio estadounidense.

Canadá impone ciertos aranceles y cupos a los automóviles importados desde Estados Unidos, pero no a las importaciones de otros países. Además, Canadá administra estos cupos de manera que obliga a las empresas automotrices estadounidenses a invertir en la producción en Canadá en lugar de en Estados Unidos.

Entre abril de 2025 y marzo de 2026, las importaciones canadienses de vehículos estadounidenses disminuyeron aproximadamente 22%, o 5,600 millones de dólares, en comparación con el mismo período de 2024-2025. Las exportaciones de vehículos de otros países a Canadá aumentaron para satisfacer la demanda que antes cubrían las exportaciones estadounidenses.

Todas las provincias y territorios canadienses, excepto dos, han suspendido la compra, distribución y venta minorista de bebidas alcohólicas estadounidenses, y no han impuesto restricciones similares a otros países.

Por otro lado, entre marzo de 2025 y febrero de 2026, las importaciones canadienses de bebidas alcohólicas estadounidenses disminuyeron aproximadamente 81%, o 582 millones de dólares, en comparación con el mismo período de 2024-2025.

Como parte de su complejo y proteccionista sistema lácteo, Canadá estableció contingentes arancelarios para el queso estadounidense mucho más restrictivos que los impuestos a importaciones similares de queso procedentes de la Unión Europea, a pesar de que Canadá mantiene acuerdos comerciales tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea.

En el último año y medio, solo dos países han optado por tomar represalias contra los aranceles del presidente Trump en lugar de negociar un acuerdo con Estados Unidos: la República Popular China y Canadá.

“Mientras la Administración continúa buscando acuerdos comerciales justos y recíprocos con nuestros socios comerciales, Canadá, a diferencia de otros socios y aliados, sigue tomando represalias contra Estados Unidos por sus esfuerzos para reequilibrar el comercio y proteger la industria estadounidense en sectores sensibles para la seguridad nacional”, declaró Jamieson Greer, titular de la USTR, en un comunicado de prensa.

Específicamente, Canadá ha retirado productos alcohólicos estadounidenses de los estantes canadienses, ha otorgado un mejor acceso al mercado a los productos lácteos de la Unión Europea y ha impuesto un límite a las exportaciones de vehículos estadounidenses a Canadá por parte de empresas que relocalizan su producción en Estados Unidos.

“Hoy, el presidente Trump tomó medidas decisivas para exigir responsabilidades a Canadá por sus represalias y discriminación, cumpliendo así su promesa de corregir los desequilibrios comerciales y garantizar la equidad para los trabajadores, agricultores y empresas estadounidenses”, agregó Greer.

roberto.morales@eleconomista.mx