Brasil quiere ser un top en la geopolítica de centros de datos y tiene cómo hacerlo

São Paulo.- Son cuadrados, gélidos y, quizá, aburridos, acepciones que nada tienen que ver con la discreción, porque en Futurecom su existencia marcó el ritmo de dos jornadas de conferencias, reflejo de cómo ellos están ganando valor en la industria de telecomunicaciones y nuevas tecnologías.

Se trata de los centros de datos, una industria con perspectiva de generación de mercado por casi 585,000 millones de dólares a nivel global para el año 2032, según primeras valoraciones de Newmark.

Pero esa cifra no fue lo que motivó tanto que su nombre sonara en una docena de conferencias de éste, que es el foro de telecomunicaciones de mayor tradición en América Latina, sino cómo Brasil puede ser un nuevo actor de relevancia mundial por disponer estratégicamente de centros de datos en su territorio, esto cuando las empresas tecnológicas de Estados Unidos desafían a la ley de Brasilia; cuando Europa todavía intenta sujetar a la inteligencia artificial con una regulación más apretada y cuando Trump veta a Huawei del mercado telecom estadounidense.

Y claro, también, cuando la inteligencia artificial generativa y el Internet de las cosas demandan más capacidades de infraestructura, una oportunidad dorada de negocio para Brasil.

Estas infraestructuras son hoy la base para la economía digital, pues allí, en la nube que soportan los centros de datos, están las informaciones más sensibles de las personas, las empresas y los gobiernos, aun cuando los consumidores todavía creen que los centros de datos sólo almacenan y procesan información para hacer más ágil todo.

Aunque también es así, los centros de datos se han vuelto herramientas para la diplomacia y el poder blando, y Brasil sabe muy bien de ello, pues por algo el Índice Global de Poder Blando de Brand Finance puso a Brasil como el país número 31 con el mayor poder de influencia en este campo para el año 2025. México quedó en lugar 42.

Después de todo, es interesante saber que en el año 2024, Estados Unidos concentró el 40% de los centros de datos dispuestos por todo el mundo, y a ese país le siguió China, con el 30% de los complejos; en tanto que América Latina es más discreta en este rubro.

A su escala, Brasil ya es un actor importante en centros de datos. Campinas, Brasilia, Porto Alegre y Fortaleza son las joyas de Brasil en la materia. Estimaciones de JLL Consulting indican que Brasil atraerá 1,500 millones de dólares en inversión en centros de datos para el 2026 y alrededor de 2,000 millones de dólares en 2027.

Estas son inversiones confirmadas y la matriz de la china TikTok valora hasta 10,000 millones de dólares de inversión para centros de datos en Brasil. Para dimensionar ese dato: México espera atraer alrededor de 9,200 millones de dólares en cinco años a nivel industria total de centros de datos, por eso toma importancia cuando a Futurecom va un ministro del Estado brasileño para dialogar con la industria de telecomunicaciones sobre tributación, subsidios y “cajas”, la imagen más común de los centros de datos.

“Lo importante es el potencial de Brasil para convertirse hoy en un centro”, dijo en Futurecom, Renan Lima, presidente de la Asociación Brasileña de Centros de Datos (ABDC). Lima incluso sugirió que es necesario que Brasil se refuerce en centros de datos por un tema de interés nacional, pues el 60% de la computación de la nube que usa Brasil, está fuera de Brasil.

Allí, en Futurecom, los industriales de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías coincidieron en que Brasil está en un momento idóneo para atraer mayores inversiones en centros de datos: Brasil es un país líder en el Sur global; su economía es motor en América del Sur; sus buenas relaciones se extienden culturalmente hasta África y en las particularidades de telecomunicaciones, cuenta con condiciones suficientes para superar obstáculos como política regulatoria, tributación fiscal, conectividad y energía.

ReData es la apuesta de Brasil para ganar posiciones en los centros de datos. ReData es un régimen especial de Brasil para estimular a la industria de centros de datos en materia fiscal, regulación, investigación y nuevos desarrollos tecnológicos e impulso a energías limpias, con fin de atraer inversión, crear capital humano y crecer la economía digital aquí.

“El gobierno de Brasil necesita gobernanza de datos y ReData es una forma de incentivar la creación de centros de datos para la información gubernamental sensible, para que los datos permanezcan dentro de Brasil, por lo que los centros de datos se vuelven muy relevantes”, dijo el coordinador de Infraestrutura de data centers del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Bruno Gonçalves.

“Brasil es hoy por hoy, y con mucha diferencia, el mercado más grande de América Latina: Un mercado con más de 200 millones de personas. Y si ReData no hubiera existido, Brasil seguiría siendo el centro de América Latina, pero con ReData, Brasil podría convertirse ahora en uno de los centros globales”, dijo en Futurecom el presidente de Equinix en Brasil, Victor Arnaud.

La Asociación Brasileña de Centros de Datos hace el recuento de que Brasil alberga actualmente unas 162 unidades de centros de datos en operación por todo el país. el sureste de Brasil acogería el grueso de los centros del país, con unas 110 unidades; luego seguiría el sur, con 27 complejos; más atrás está el noreste, con 15 unidades; el oeste y el norte, con una decena entre ambas regiones, si bien el potencial de Brasil en este campo está para crecer y también su influencia:

“Hay inversionistas que invertirían 1,000 millones de dólares en un centro de datos y tenemos clientes internacionales que ya nos han contactado para hablar con el gobierno”, acompañó el director de ingresos y jefe de estrategia en Ascenty, Marcos Siqueira.

Los centros de datos son un pilar de infraestructura y de conectividad, en el objetivo de Brasil de dar un salto importante en el procesamiento de información, en su objetivo de transformación digital, es por ello que ReData es una “iniciativa positiva”, si bien no es posible advertir desde ahora que ReData “resolverá todo”, consideró el presidente de la Asociación de Empresas de Tecnologías de Información y Comunicación y Tecnologías Digitales de Brasil, Alffonso Nina, pues el factor energético también es importante de resolverlo.

Así, a través de un suministro de energía estable y una regulación moderna, el Brasil puede ser líder en una nueva geopolítica de datos, coincidieron los industriales en Futurecom.

“El Brasil tiene un papel central en el avance de la conectividad en América Latina, particularmente con respecto a los centros de datos. Vemos que Sao Paulo, Río de Janeiro y Fortaleza, específicamente, se han convertido en hubs esenciales para quien quiere conectar con el mercado brasileño y para desarrollar el perfil de Brasil como un líder regional y mundial durante la transición de tecnologías de inteligencia artificial”, dijo Peter Wood, analista de investigación senior en TeleGeography.