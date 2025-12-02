Rollstuhl hará letras monumentales para Grupo Mundo Maya

Con una propuesta económica de 8.9 millones de pesos, la empresa Rollstuhl ganó la licitación para realizar el servicio de instalación de letras monumentales (1.80 metros de altura) con iluminación en los hoteles y parques del Grupo Mundo Maya con los nombres de los inmuebles y el estilo de la marca MÉXICO para impulsar su promoción y comercialización.

Su único competidor en la recta final del proceso por invitación dirigido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fue Nodo de Negocios, quien propuso cobrar 9.7 millones de pesos.

“La empresa adjudicada, cumple con los aspectos legales, administrativos, técnicos y económicos solicitados en la invitación, cumple con los tiempos requeridos por la convocante, el objeto social de la empresa corresponde con el objeto de la invitación y la proposición de la empresa antes citada es la más conveniente para el Estado”, se precisó en el acta de fallo.

En su sitio web, Rollstuhl refiere que su equipo de colaboradores es especialista en la creación, diseño y comunicación de marcas, estrategias digitales y productos, con el único objetivo de ser un aliado comercial de sus clientes.

Para concluir la contratación, la Defensa y la empresa deberán firmar el contrato en un plazo no mayor a 15 días hábiles, a partir del 29 de noviembre, y con vigencia al próximo 15 de diciembre.

En caso de que el licitante adjudicado incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido (el 10% del monto, sin incluir el IVA), se podrá rescindir el contrato y dará vista al área correspondiente para que proceda en el ámbito de sus facultades.

Como garante de la contratación, en el área técnica, se tuvo el acompañamiento de la subgerente de la Dirección de Hoteles perteneciente a la Subdirección General de Servicios Turísticos, Auxiliares y Conexos del Grupo Mundo Maya y una representante del Órgano Interno de Control.

Promoción visual

De acuerdo con la dependencia, el servicio requerido estará destinado a identificar el nombre, logotipo o marca institucional, tanto en espacios exteriores (fachadas, accesos principales, áreas verdes o monumentales) como en interiores (recepción, pasillos o zonas de información) de los inmuebles turísticos.

Los hoteles en donde se pondrán las letras monumentales son los de Palenque, Edzná (que la semana pasada fue cerrado de manera temporal tras una revisión de autoridades locales), Nuevo Uxmal, Chichén Itzá, Calakmul y Tulum, además de los parques El Jaguar y La Plancha.

Dichos activos forman parte de los paquetes turísticos que incluye, por ejemplo, transporte aéreo con Mexicana de Aviación y el Tren Maya, mismos que se buscan promover en la víspera del periodo vacacional de invierno.

Como un reto adicional que enfrenta el Gobierno federal en la administración de los hoteles está el prevenir intentos de fraudes en procesos de reservación, por lo que se pide a la sociedad acudir a los canales oficiales, los cuales están debidamente identificados.