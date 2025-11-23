Licitan instalación de letras monumentales en hoteles Mundo Maya

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) continúa con sus esfuerzos por hacer atractivos sus activos turísticos y ahora invitó a cinco empresas a concursar para elegir a quien le brinde el servicio de instalación de letras monumentales (1.80 metros de altura) con iluminación en los hoteles y parques del Grupo Mundo Maya con los nombres de los inmuebles y el estilo de la marca MÉXICO (en poder de la Secretaría de Turismo).

También ya se promueve realizar posadas navideñas en el hotel de Tulum.

La identificación gráfica requerida, como la que tiene cualquier otro hotel de carácter privado, no había sido contemplada hasta la fecha, a pesar de la relevancia comercial que ello implica.

“Las letras estarán destinadas a identificar el nombre, logotipo o marca institucional, tanto en espacios exteriores (fachadas, accesos principales, áreas verdes o monumentales) como en interiores (recepción, pasillos o zonas de información)”, explicó la dependencia.

Nodo de Negocios, Rollstuhl IC, Grupo Azabache, Media Index Latam y Servicios Publicitarios y de Mercadotecnia Werbung son las empresas invitadas al concurso que el próximo miércoles deberán entregar sus propuestas técnicas y económicas (en la etapa de junta de aclaraciones no se hicieron preguntas). El fallo se dará a conocer la tarde del 28 de noviembre.

Con base en información de la Defensa, solamente las dos primeras presentaron un escrito de interés por participar en el proceso.

Los hoteles en donde se pondrán las letras monumentales son los de Palenque, Edzná, Nuevo Uxmal, Chichén Itzá, Calakmul y Tulum, además de los parques El Jaguar y La Plancha. Dichos activos forman parte de los paquetes turísticos que incluye, por ejemplo, transporte aéreo con Mexicana de Aviación y el Tren Maya.

“EI licitante que resulte adjudicado cubrirá la totalidad de gastos, impuestos, derechos, o cualquier otro gasto adicional que se deriven de la prestación del servicio hasta el sitio designado, sin costos adicionales… y es el responsable de la carga, traslado y descarga del material, así como del personal necesario para ese fin, los gastos inherentes correrán a su cargo”, precisó la dependencia.

En relación al pago de los servicios, la convocante dijo que cuenta con recursos para la contratación del servicio de instalación de letras monumentales, los cuales fueron otorgados por la Subdirección General de Administración y Finanzas mediante la suficiencia presupuestaria con fecha del 31 de octubre del 2025.

Posada en Tulum

Como estrategia comercial para atraer clientes, el Grupo Mundo Maya ha buscado alternativas y una de ellas aparece en su sitio web: Celebra tu posada navideña en Hotel Tulum Aeropuerto, desde 837 pesos por persona.

En los términos y condiciones se plantea, entre otras cosas, que la promoción es del 13 de noviembre al 15 de diciembre próximos, que incluye cuatro horas de área en la terraza para el evento con un menú especial y que no es acumulable con otras promociones, ofertas, descuentos o beneficios vigentes.

“El pago se realizará directamente a la cuenta bancaria del Hotel Tulum Aeropuerto y una vez realizado el pago, la reserva se considera no reembolsable. No se admiten cancelaciones ni devoluciones en ninguna circunstancia”, detalla la información publicitaria.

