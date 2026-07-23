Ganaderos exigen a industria cárnica priorizar el consumo nacional ante crisis del gusano barrenador

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) que encabeza Homero García de la Llata, demandó a los industriales cárnicos y cadenas comerciales en México que privilegien el consumo de ganado nacional sobre las importaciones de bovino como una muestra de respaldo ante la crisis del gusano barrenador que enfrenta el sector.

La ganadería mexicana atraviesa una de sus contingencias operativas y financieras más severas en años recientes, por lo que la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) solicitó la intervención inmediata de las autoridades federales para imponer que limiten el ingreso de importaciones hasta en tanto la industria cárnica nacional frene el colapso del mercado interno de bovinos.

A través de un comunicado, los productores de bovino solicitaron a las empresas engordadoras de ganado, a privilegiar la adquisición de ganado mexicano durante esta contingencia, reducir en la medida de lo posible las importaciones de ganado para engorda y abstenerse de adquirir animales cuya introducción al país presente indicios de irregularidad.

Mientras que a la industria procesadora, cadenas comerciales, tiendas de autoservicio, carnicerías y demás detallistas, pudieron realizar un esfuerzo comercial extraordinario que permita fortalecer el consumo de carne proveniente de ganado mexicano y trasladar a los consumidores las condiciones favorables que presenta el mercado nacional, en un acto de solidaridad tanto con los productores como con las familias mexicanas.

De acuerdo con el organismo, las continuas restricciones sanitarias y comerciales para la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos han provocado un severo embotellamiento en la oferta nacional.

Desde el cierre del ejercicio 2025, se calcula que aproximadamente 1.7 millones de cabezas de ganado que tenían como destino el mercado estadounidense se han visto obligadas a permanecer en territorio nacional, generando una fuerte presión a la baja en los precios pagados al productor.

Por ello, “se hace un llamado a los integrantes de la cadena de valor de la carne de bovino para actuar con unidad, corresponsabilidad y visión de largo plazo ante la situación extraordinaria que enfrenta la ganadería nacional”, expuso.

A esta sobreoferta acumulada se suma la convergencia de tres factores críticos: un incremento notable en las importaciones de ganado y carne procesada, los crecientes costos derivados de las medidas sanitarias para contener el brote de gusano barrenador, y una severa reducción en la rentabilidad de miles de unidades de producción.

"Preservar la viabilidad económica de la base ganadera es proteger el futuro de la producción nacional de carne de bovino... Respaldar al productor mexicano es fortalecer el campo, garantizar el abasto nacional y proteger el futuro de la ganadería de México", aseveró la CNOG.

En tanto, el dirigente de los ganaderos demandó a las autoridades aduaneras que fortalezcan la vigilancia de las importaciones de ganado y carne para garantizar el estricto cumplimiento de la legislación aplicable y de los cupos autorizados.

Durante su petición, consideró que la Secretaría de Economía debe implementar temporalmente medidas de política comercial que protejan a la producción nacional frente a importaciones provenientes de países con los que México no mantiene acuerdos comerciales y a no ampliar los cupos establecidos para 2026 mientras persista esta contingencia.

En el caso de la Secretaría de Agricultura, se instó a convocar de manera inmediata a mesas de trabajo y concertación entre la industria, los productores y las autoridades competentes para construir acuerdos que estabilicen el mercado.