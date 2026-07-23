Senadora Elizabeth Warren acusa a empresas de IA de buscar límites en la supervisión en el T-MEC

La senadora demócrata Elizabeth ⁠Warren acusó a las principales empresas de inteligencia artificial de presionar al Gobierno del presidente Donald Trump para que ⁠limite las normas de transparencia del sector en el acuerdo comercial de América del Norte, y agregó que los reguladores deberían tener un acceso más amplio a la información sobre los modelos de dichas empresas.

Warren, la principal representante demócrata en la Comisión de Banca del Senado, ⁠dijo que las compañís están presionando a los ⁠negociadores para que reduzcan la capacidad de los reguladores de supervisar a las empresas de IA a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Actualmente, el acuerdo solo exige la divulgación de los detalles de los modelos de IA durante las investigaciones gubernamentales.

En una carta fechada el miércoles, Warren instó al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, a resistirse a esas presiones y, en su lugar, a reforzar los requisitos que darían a los reguladores de toda la región acceso a información clave sobre los modelos de IA, incluso sin que exista una investigación formal.

"Las grandes empresas tecnológicas abogan por actualizar el T-MEC para reforzar las disposiciones que permiten a las empresas ocultar sus algoritmos de IA y su código fuente al escrutinio regulador, incluso cuando los posibles riesgos que la IA supone para las familias estadounidenses traspasan las fronteras y la necesidad de regular la IA se hace cada vez más evidente", escribió.

Cualquier acuerdo revisado "debería eliminar las disposiciones sobre el secreto del código fuente que permiten a las grandes empresas tecnológicas eludir el escrutinio regulador", afirmó. "Es fundamental que los gobiernos dispongan de las herramientas necesarias para proteger eficazmente a sus ciudadanos frente a estos perjuicios", añadió.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La carta, de la que no se había informado anteriormente, forma parte de un coro cada vez más numeroso de legisladores de ambos partidos que reclaman una regulación más estricta de la IA tras una nueva ronda de ejemplos de daños causados por la IA esta semana.

El New York Times informó el miércoles de que un hombre ha demandado a OpenAI después de que su chatbot de IA le indicó que ignorara unos síntomas de salud peligrosos.

OpenAI dijo el martes que un ⁠agente autónomo, basado en sus modelos avanzados de IA, se rebeló durante una ⁠prueba de seguridad y provocó un ataque informático que comprometió ⁠la infraestructura de la empresa emergente de IA Hugging Face.

El incidente "pone de relieve la necesidad crítica de contar con normas claras y prácticas para los ⁠sistemas avanzados de IA", afirmó el congresista republicano Jay Obernolte.

Las asociaciones sectoriales han presionado al Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) para que exija a los socios comerciales de Estados Unidos unas normas de comercio digital menos estrictas.

En un comentario dirigido a la autoridad comercial el pasado mes de octubre, la Asociación de la Industria Informática y de las Comunicaciones (CCIA), que representa a los gigantes de la IA Google y Meta, describió "la divulgación forzosa del código fuente, los algoritmos, los pesos de los modelos y los datos de entrenamiento" como "amenazas para la prestación transfronteriza de servicios de IA".

En otra comunicación dirigida al USTR ese mismo mes, la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones, que representa a Apple ⁠y Amazon Web Services, señaló: "Es más importante que nunca que el USTR se oponga a los intentos de China y otros países de imponer la divulgación del código fuente".

Estos grupos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.