Empresa suiza de chocolate Lindt enfrenta demanda en EU por presunto uso de mano de obra ⁠infantil

Lindt ⁠fue demandada ante un tribunal estadounidense por presunto uso de mano de obra ⁠infantil en Ghana y Costa de Marfil, a pesar de que la empresa chocolatera suiza presume de su compromiso con el abastecimiento responsable de ingredientes.

Según una demanda presentada el martes ⁠ante el tribunal federal de Washington DC, ⁠Lindt asegura falsamente a los consumidores que está tratando de eliminar el trabajo infantil de su cadena de suministro y que está comprometida con los derechos de los niños y los derechos humanos en general.

La demanda también afirma que Lindt sabe desde hace más de 20 años que su cacao se produce mediante trabajo infantil y que se beneficia de esta práctica.

"Un consumidor razonable no esperaría que una empresa "comprometida con el respeto de los derechos humanos" y "que lleva a cabo su actividad empresarial de manera ética, legal y responsable desde el punto de vista medioambiental y social" recurra al trabajo infantil generalizado en su cadena de suministro de cacao", señala la demanda.

Según el documento, Lindt obtiene el 100% de sus granos de cacao para consumo en Ghana y la manteca de cacao en Costa de Marfil.

International Rights Advocates, un bufete de abogados de interés público, ha presentado la demanda. También ha llevado a cabo otros casos en los que se acusa a los fabricantes de chocolate Mars, Mondelez y Nestlé de recurrir al trabajo infantil.

"Lindt & Sprüngli se toma muy en serio la cuestión del trabajo infantil, condena enérgicamente todas las formas de trabajo infantil y niega ⁠las acusaciones contenidas en la demanda", declaró el jueves ⁠un portavoz de Lindt en un ⁠correo electrónico.

"Contamos con protocolos para proveedores e investigamos sistemáticamente los casos sospechosos de trabajo infantil en nuestra cadena ⁠de suministro".

La página web de la empresa, con sede en Kilchberg (Suiza), incluye un Plan de Sostenibilidad 2030 en el que se describen los esfuerzos de Lindt por apoyar a los productores de cacao de África Occidental y reducir los riesgos derivados del trabajo infantil.

Lindt también publica una "Declaración sobre la esclavitud moderna" en la que se detalla su "estrategia a medida" para reducir dichos riesgos, entre otras medidas, mediante el cumplimiento de la certificación de Rainforest Alliance en materia de prácticas ⁠agrícolas.

La demanda pretende poner fin a la supuesta "conducta ilegal dirigida a los consumidores de Washington DC" por parte de Lindt, y no reclama indemnización por daños y perjuicios.