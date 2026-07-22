Audios confirman que la CRT publicó la prórroga del padrón telefónico 11 horas antes de que el pleno la discutiera y aprobara

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó en tres minutos y con 300 palabras de argumentación lo que la industria que regula pidió durante 173 días: Ampliar el periodo para el registro de telefonía móvil, ante las dificultades técnicas, financieras y de temporalidad que los operadores enfrentaron entre el 9 de enero y el 30 de junio para asociar, cuando menos, a 144 millones de números celulares con la identidad de los usuarios mediante la CURP.

El regulador, una autoridad desconcentrada de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), reveló por fin cómo fue el contexto en que aprobó una ampliación de fechas para las validaciones de los números celulares, que hasta la última cifra oficial equivalían a un tercio de todo el mercado móvil mexicano ya registrado.

La CRT sesionó de manera extraordinaria el jueves 25 de junio pasado, a las 17:54 horas, para discutir, entre otros temas, la prórroga para el registro telefónico móvil que también alcanza a los operadores fijos con prestación de servicios celulares como complemento a sus ofertas de cable.

La sesión terminó a las 18:26 horas, pero el tema de la ampliación sólo duró 3.29 minutos en la conversación y 332 palabras de argumentación de la única persona que habló sobre el tema; y luego se votó y aprobó sin ningún tipo de discusión, cuestionamiento o declaración de ninguno de los cinco comisionados de la CRT, al menos, once horas después de que esta misma autoridad anunciara en redes sociales y en su página oficial su decisión de llevar al 31 de diciembre la fecha definitiva para que los mexicanos asocien su número telefónico con su CURP.

La página oficial de la CRT divulgó la información a las 06:50 horas de ese jueves; la cuenta de X del regulador lo hizo a las 07:15 y la oficina de prensa de esta autoridad también lo confirmó a las 07:48 horas por WhatsApp.

Es decir, la CRT comunicó una decisión de política regulatoria de nivel nacional antes de discutirlo y aprobarlo en un órgano colegiado como es el pleno de cinco comisionados. Más claro, los canales oficiales del regulador publicaron por la mañana lo que hasta ese momento se entendió como una decisión tomada, pero que la autoridad competente, el pleno, en realidad votó por la tarde ese asunto, un hecho que ahora pone en cuestionamiento la autonomía técnica y operativa de la CRT, y cómo se toman las decisiones allí para un sector que aporta más del 3.4% del PIB de México.

Y, sin embargo, esto no es la noticia principal: En los tres minutos de argumentación dados a conocer por el regulador se conoció que el planteamiento de llevar hasta diciembre el último registro telefónico, obedeció a que existía el riesgo de un colapso de las redes celulares, en caso de mantenerse la decisión original de desconectar millones de líneas todavía sin asociar para las 72 horas siguientes al 30 de junio, la fecha que la CRT fijó como última oportunidad para validar los números celulares faltantes, que hace dos semanas sumaban casi 80 millones de accesos todavía sin validar.

La noticia continúa cuando la misma CRT reconoce en los audios que el artículo sexto transitorio de los lineamientos sobre el registro telefónico, publicados en diciembre, era un foco rojo, tal como la industria insistió durante siete meses para poder llevar a buen puerto las asociaciones de los números con las identidades de las personas.

“La deshabilitación de la totalidad de líneas no vinculadas conforme lo establece el artículo sexto transitorio de los lineamientos originalmente publicados en diciembre del año pasado, podría impactar negativamente en la estabilidad de las redes y la continuidad de los servicios, debido al muy alto volumen de envío, recepción y confirmación de comandos de control que las redes tienen que enviar a estas terminales”, se escucha en el audio.

Esta declaración de paso exhibe a la votación del 8 de diciembre de 2025, cuando el pleno de la CRT votó por unanimidad los lineamientos del registro telefónico, sin que nadie de este órgano colegiado argumentara en aquel momento un comentario a favor o en contra sobre este criterio en particular, y siete meses después reconozca el riesgo mencionado y por eso haya aprobado ahora una ampliación de fechas.

Después, en la sesión del 25 de junio se argumentó porqué obviar la disposición de una consulta pública para conocer el sentir de la industria y de la sociedad en general, cuando desde marzo el sector se manifestaba por una ampliación de fechas y con el respaldo de una consulta pública.

“Solicitamos también a este pleno su venia para exceptuar el proceso de consulta pública (para) esta propuesta de modificación. Esto, debido a la inminente cercanía del plazo al 30 de junio, de forma tal que se evite el riesgo de que la medida antes descrita no atienda los fines que persigue. Esto, en virtud de lo previsto en el artículo 10 de los lineamientos de consulta pública de esta Comisión”, dijo el funcionario ponente.

Ese jueves 25 de junio también se argumentó poco sobre los análisis para definir un calendario escalafonado para la desconexión de números que terminó siendo aprobado y el caso se inscribió en el acuerdo con número de expediente P/CRT/EXT/25062026/084.