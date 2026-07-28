Opositores venezolanos exigen elecciones antes del inicio del diálogo político con el gobierno

"¡Elecciones ya!", gritaron cerca de 300 opositores en una marcha este martes en Caracas, días antes del inicio de un diálogo que apunta a una transición política respaldada por Estados Unidos.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez y un grupo de exparlamentarios opositores del período 2015-2020 anunciaron a mediados de junio un plan de trabajo para el "fortalecimiento de la democracia" que comenzará a operar el 1 de agosto.

"Si queremos una transición, tenemos que ir a una elección", afirmó Henry Alviárez, vocero de Vente Venezuela, partido de la líder opositora María Corina Machado.

"Cuando fijen la fecha de elección allí comienza la transición", ratificó.

Esta movilización marca además el segundo aniversario de las elecciones presidenciales que acabaron en la polémica reelección de Nicolás Maduro.

La oposición reivindica la victoria de Edmundo González, candidato presidencial apadrinado por Machado, y denuncia que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no presentó las pruebas del triunfo otorgado a Maduro, encarcelado a la espera de juicio en Nueva York.

"El 28 de julio nos dimos un mandato y lo vamos a cumplir. Levántate Venezuela. La transición viene y es con la gente, por la gente y con nuestras propias manos", dijo Machado en un video.

Machado, que permanece en el exilio desde diciembre, no ha sido convocada para participar en el proceso de diálogo, pero afirmó que tampoco la obstaculizará.

Con camisas del partido y pancartas alusivas a Machado, sus partidarios clamaron por su regreso y pidieron unas elecciones presidenciales con garantías democráticas.

"(Quiero) primeramente el regreso de nuestra líder, María Corina Machado, porque ella es venezolana y ella tiene que estar aquí en su país", dijo durante la manifestación Yosy Peña.

"Lo que queremos los venezolanos es libertad, queremos elecciones libres", agregó esta maestra de 50 años.

Otros manifestantes mostraron su escepticismo sobre las conversaciones que encabezarán el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la jefa del grupo de exparlamentarios opositores, Dinorah Figuera.

"Ya no creemos en diálogos, creemos en acciones", apuntó José Fuenmayor. "Este régimen lo que ha demostrado es que siempre quieren ganar tiempo", subrayó este abogado de 64 años.

Tras la captura de Maduro en un operativo estadounidense en enero, Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina y gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que supervisará el diálogo.

"Pienso que hemos sido engañados, inclusive por los Estados Unidos", opinó Fuenmayor. "Primera vez que yo veo que los Estados Unidos apoyan un régimen dictatorial", sostuvo.