Banco Central de Chile mantiene tasa de interés en 4.5%

El Banco Central ⁠de Chile mantuvo el martes su tasa de interés de referencia en ⁠4.5%, en una decisión ⁠unánime y en línea con las expectativas del mercado.

La Tasa de Política Monetaria (TPM) se mantiene en ese nivel desde diciembre.

El organismo señaló que el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual, destacando el resurgimiento de los riesgos asociados al conflicto en Oriente Medio.

"El Consejo estima que será necesaria la constante evaluación de escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar trayectorias de la inflación distintas de ⁠las esperadas y requiera ⁠cambios en ⁠la política monetaria", destacó.

"La evolución futura de ⁠la TPM irá evaluándose reunión a reunión en función del desarrollo de los acontecimientos", agregó. Operadores consultados por el banco coincidían en que el interés clave no sería ajustado en esta reunión ⁠y pronosticaron que permanecerá en ese nivel por dos años.