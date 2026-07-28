ITB Américas en Guadalajara confirma a 37 países participantes

Guadalajara, Jal. Tras la confirmación de 37 países participantes a la primera edición de ITB Américas, Guadalajara se consolida como una nueva plataforma para la industria turística global, comentó a El Economista, el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OFVC), Gustavo Staufert.

ITB Berlin —la feria de turismo y viajes más importante del mundo que eligió a Guadalajara para realizar aquí el capítulo de Las Américas— prevé cuadruplicar su superficie de exposición en los próximos cinco años, lo que convertiría a la capital jalisciense en el principal escaparate turístico del continente.

"El hecho de poder tener a 37 países año con año, obviamente nos pone en una vitrina donde los compradores que vienen a comprar Brasil y que vienen a comprar Dominicana, estén en Guadalajara", expresó.

Staufert Buclon subrayó que la feria no compite con el Tianguis Turístico de México, sino que ambos eventos cumplen funciones distintas dentro de la promoción del sector.

"Nuestro Tianguis Turístico es el showcase de México; ITB es el showcase de las Américas", indicó.

El también vicepresidente del Fideicomiso estatal de Turismo, precisó que la edición inaugural de ITB Américas 2026, que se realizará del 10 al 12 de noviembre, comenzó con una superficie de 5,000 metros cuadrados, pero la demanda de expositores ya elevó el espacio contratado a 7,000 metros cuadrados.

"La cifra de visitantes está cambiando todos los días por ser la primera edición; lo que sí te puedo decir es que comenzaron con 5,000 metros cuadrados y ya van en 7,000 metros cuadrados. La idea es que dentro de cinco años, ya sea de 20,000 metros cuadrados", enfatizó.

El director de la OFVC señaló que la elección de Guadalajara como sede también fortalece la relación institucional con Messe Berlin, organizador de ITB Berlin. Como parte de esa alianza, las oficinas de Messe Berlin para el continente americano se establecieron en Guadalajara, una decisión que, de acuerdo con Staufert, abre la puerta a nuevos proyectos internacionales para la ciudad.

Sello postal

Gustavo Staufert participó en la cancelación del sello postal conmemorativo por el 50 aniversario del Tianguis Turístico de México, ceremonia organizada por Correos de México para poner en circulación una estampilla especial dedicada a la principal feria turística del país.

Staufert destacó que el timbre postal constituye un reconocimiento al papel que ha desempeñado el Tianguis Turístico en la promoción del país y recordó que Jalisco fue la primera sede itinerante del evento tras su histórica permanencia en Acapulco.

"Este sello postal es un reconocimiento a lo que significa el turismo para nuestro país y a que el turismo no se da solo; es una actividad que tenemos que trabajar", puntualizó.