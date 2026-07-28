Hutíes aseguran haber atacado un petrolero saudita en el mar Rojo

Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron el martes que habían atacado con misiles balísticos a un petrolero saudita en el mar Rojo por haber violado, supuestamente, el bloqueo de los puertos del reino anunciado por el grupo la semana pasada.

"El ataque contra el buque saudita se produjo después de que este hiciera caso omiso de las advertencias", declaró un portavoz militar hutí, quien identificó el buque como el NCC Ghazal y afirmó que se vio "obligado a dar media vuelta".

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, abrieron un nuevo frente en la guerra en Oriente Medio, poniendo fin a cuatro años de tregua con Arabia Saudita -que desde 2015 brinda apoyo militar al gobierno yemení contra los rebeldes-.

Esta situación, sumada al bloqueo de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán, aumenta la incertidumbre en una región clave para el transporte mundial de hidrocarburos.