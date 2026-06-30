CRT oficializa en el DOF las prórrogas al registro de telefonía móvil, hasta diciembre de 2026

Las nuevas reglas que llevan al registro de telefonía móvil a su fecha definitiva, el 31 de diciembre de 2026, se oficializaron en la tarde de este martes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el documento se remarca que cada usuario de prepago tendrá un plazo último para registrar su línea y esto, conforme la terminación de su número telefónico. Los usuarios de pospago son registrados de manera automática.

Así, el primer plazo fatal para registrar números celulares es el sábado 15 de agosto, para los usuarios con número celular terminado en cero (0), para quedar suspendidos en las 72 horas posteriores para aquellos que no fueron asociados a la identidad de su titular.

En el DOF también se ha despejado que la sesión del pleno de comisionados de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en la que se aprobaron las prórrogas para el registro se discutieron y aprobaron muy temprano el jueves 25 de junio pasado, porque ese mismo día, previo a las siete de la mañana, un boletín de prensa comunicó la extensión de 184 días para el registro, hasta diciembre y una publicación del DOF.

“El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad en la décima séptima sesión extraordinaria del pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, celebrada el 25 de junio de 2026, mediante el Acuerdo P/CRT/EXT/25062026/084”, se lee en la versión vespertina del DOF de este martes futbolero.

La última sesión de plenos registrada por la CRT, con resoluciones y versiones estenográficas, ocurrió el 10 de junio pasado. Por tanto, aún no es posible conocer la argumentación ni el volumen de números de asociados a las personas hasta esa fecha, para saber la motivación de la autoridad para aprobar la prórroga anunciada el jueves.

Mientras, con esta ampliación, el plazo se extiende del martes 30 de junio hasta la semana del jueves 31 de diciembre, con la advertencia que esa fecha será la última para aquellos usuarios de prepago con terminación nueve (9) en su número celular.

La CRT estableció que los operadores de telecomunicaciones deberán ser persistentes cuando el plazo definitivo se acerca para los usuarios:

“Los proveedores del servicio de telefonía móvil deberán informar mediante notificación por SMS a todas sus líneas telefónicas móviles que se encuentren habilitadas y no vinculadas a un titular, dos veces por semana mientras no se realice su vinculación, y diariamente en los siete días previos al vencimiento del plazo previsto en el calendario”.

Según las propias cuentas de la CRT, al menos hasta el martes 23 de junio, las vinculaciones logradas por el registro telefónico equivaldrían al 43.28% de todo el mercado móvil, que para la misma Comisión sumaba un parque de 144 millones 585,131 números celulares, con datos de 2025.

De esta manera, el parque restante de números por asociar con el padrón sumaba a ese martes a un total 82 millones 2,791 accesos.

El gobierno definió este calendario como fecha límite para que los usuarios de prepago puedan vincular sus líneas telefónicas con el registro, según el último digito de su número celular. Los pospagos están automáticamente vinculados:

15 de agosto, terminación 0

31 de agosto, terminación 1

15 de septiembre, terminación 2

30 de septiembre, terminación 3

15 de octubre, terminación 4

31 de octubre, terminación 5

15 de noviembre, terminación 6

30 de noviembre, terminación 7

15 de diciembre, terminación 8