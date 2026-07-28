Nissan prepara una segunda mitad de año electrificada en México con tres modelos hechos en China

Nissan es un titán de la industria automotriz mexicana y durante años se ha colocado como la marca más exitosa del territorio nacional. En el resto del mundo, sin embargo, la crisis financiera que atraviesa la está golpeando con fuerza. Parte de su plan de recuperación consiste en aprovechar productos desarrollados en China —pensados originalmente para ese mercado— y venderlos en regiones donde puedan adaptarse. México no será ajeno a esa estrategia y la marca japonesa ya adelantó lo que viene.

La actividad del segundo semestre arrancó con el lanzamiento de la Nissan X-Trail e-Power e-4ORCE y, en ese mismo evento, la marca mostró siluetas oscurecidas de lo que llegará en los siguientes capítulos de "Nissan Reveals", su formato de lanzamientos para 2026. Tres de esos productos destacan sobre el resto.

Nissan Frontier Pro: la respuesta directa a la BYD Shark

Nissan Frontier Pro

La Nissan Frontier Pro es una pick-up mediana desarrollada en conjunto por Nissan y Dongfeng, con el mercado chino como prioridad. Las primeras unidades ya vienen en camino a México a bordo de un buque que zarpó de Shanghái hace unas semanas, y la marca confirmó que México será el primer país de Latinoamérica en recibirla.

Se presentó en el Auto Show de Shanghái de 2025, mide 5,520 mm de largo y solo se ofrece en cabina doble, aunque su imagen cambia según la variante: unas apuntan al doble propósito y otras a la capacidad off-road. En China lleva pantalla central de 14.6 pulgadas, una suite completa de asistencias a la conducción y varias soluciones de confort y espacio.

Nissan Frontier Pro interior

De acuerdo con Car News China, su gama incluye un motor turbo de 4 cilindros a gasolina de 2.0 litros, un diésel turbo de 2.3 litros y la variante híbrida enchufable. Todos se acoplan a una caja automática de ocho cambios de ZF y reparten el par mediante un sistema 4WD de BorgWarner, dos de los proveedores más sólidos de la industria.

La versión PHEV es la que interesa: combina un motor turbo de 1.5 litros con uno eléctrico para superar los 400 hp y 800 Nm de par, ofrece 135 km de autonomía en modo eléctrico, arrastra hasta 3.5 toneladas e incorpora tecnología V2L, que permite usar la batería como fuente de energía para herramientas o equipo en zonas sin electricidad.

Nissan Frontier Pro

Aún no se confirma qué motorizaciones llegarán a México, aunque se habla de que solo veremos la PHEV, en competencia directa con la BYD Shark, que hasta ahora domina el segmento de las pick-up medianas híbridas enchufables.

Nissan N7: el sedán eléctrico que ya rueda en México

Nissan N7

El Nissan N7 es un sedán que ya se ha visto circular por el país con camuflaje y placas de traslado, muy probablemente cumpliendo pruebas de homologación.

Se basa en un desarrollo de Dongfeng cuya plataforma admite trenes motrices eléctricos, híbridos enchufables y eléctricos de rango extendido. Mide 4,930 mm de largo, firma un coeficiente aerodinámico de 0.208 Cd —una cifra sobresaliente incluso frente a eléctricos de precio muy superior— y su estilo apunta claramente al gusto chino, muy distinto al del resto de la alineación de la marca.

Nissan N7

En su configuración eléctrica ofrece dos baterías: una de 58 kWh con 215 hp y hasta 540 km de autonomía, y una de 73 kWh con 268 hp y hasta 625 km, siempre en ciclo CLTC. En ambos casos, un solo motor mueve el eje delantero y el 0 a 100 km/h se logra en 6.9 segundos.

Nissan N7

El equipamiento es el argumento fuerte: pantalla central de 15.6 pulgadas, tablero digital, procesador Snapdragon 8295P y asistente de voz apoyado en el modelo de IA DeepSeek-R1. En China arranca cerca de los 16,500 dólares, un precio que explica por qué podría ser la punta de lanza para democratizar este tipo de producto en México. Eso sí, en nuestro país esperamos precios más altos por los aranceles y costos de traslado.

Nissan NX8: el SUV de rango extendido con 1,450 km de autonomía

Nissan NX8

El Nissan NX8 sigue la misma ruta de desarrollo coordinado con Dongfeng y se ofrece en versiones 100% eléctricas y de rango extendido (EREV). Mide 4,870 mm de largo, 1,920 de ancho y 1,680 de alto, con 2,917 mm entre ejes.

En la variante EREV, un motor 1.5 turbo funciona exclusivamente como generador —sin conexión mecánica con las ruedas— y alimenta un motor eléctrico de 250 kW (335 hp). La autonomía combinada llega a los 1,450 km sumando tanque y batería.

Nissan NX8

Su arquitectura Tianyan 2.0 opera a 800 volts y permite recargar del 10 al 80 % en unos 12 minutos en condiciones ideales. En China parte de los 150,000 yuanes y su objetivo declarado es incomodar a los SUV de BYD, Geely y compañía.

Nissan N6: otra gran posiblidad

Nissan N6

Otros rumores apuntan a que Nissan también traerá el Nissan N6, un sedán concebido desde el inicio como híbrido enchufable, más pequeño y más accesible que el N7. Combina un 1.5 de gasolina de 95 hp con un motor eléctrico de que en conjunto pueden generar 208 hp. Su batería es de 21.1 kWh, rinde 180 km en modo eléctrico y hasta 1,200 km combinados.

A mi parecer, Nissan priorizará las variantes híbridas enchufables y de rango extendido sobre las 100 % eléctricas. La razón es simple: la infraestructura de carga en México sigue siendo escasa fuera de las grandes ciudades, y un EREV o un PHEV elimina parte de la ansiedad de rango sin obligar al comprador a cambiar fuertemente sus hábitos.

Y la NP300 no se va

Capítulo 5

Además de estos modelos, la marca lanzará pronto una actualización de la NP300 / Frontier a combustión, que se fabricará en la planta de Aguascalientes tras la venta de la planta de Civac, en Morelos. El futuro de Nissan pinta lleno de productos que generarán opiniones encontradas, pero si los que vienen de China repiten el éxito que tienen allá, la marca japonesa irá por buen camino.