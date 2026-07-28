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Netanyahu y Trump tuvieron una reunión "extremadamente positiva" en la Casa Blanca
Los dirigentes reafirmaron "su compromiso inquebrantable" de impedir que Irán se haga con un arma atómica.
Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump sostuvieron este martes una reunión "extremadamente positiva" en Washington.
Esto, según una fuente cercana al primer ministro israelí, miembro de la delegación que lo acompañó a la Casa Blanca.
"Fue una reunión extremadamente positiva. El primer ministro y el presidente mantuvieron una conversación excelente y profunda sobre los principales temas de actualidad, entre los que destaca Irán", declaró la fuente.
La fuente agregó que ambos dirigentes reafirmaron "su compromiso inquebrantable" de impedir que Irán se haga con un arma atómica.