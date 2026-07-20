Refinería de Dos Bocas de Pemex registra nuevo incendio; no se registran lesionados

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que este lunes a las 7:35 horas se presentó una fuga en una bomba de carga de crudo en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, que ocasionó una pérdida menor de aceite crudo con fuego y humo negro.

Según la petrolera del inmediatamente se aplicaron los procedimientos operativos correspondientes y personal contraincendios extinguió la flama. No se registraron personas lesionadas.

Así que antes del medio día, aseguraron que la refinería se encuentra en condiciones normales de operación, sin que exista ninguna situación de riesgo para el personal, la comunidad, ni el medio ambiente.

"Pemex reitera su compromiso con la seguridad de sus trabajadores y de la población, y exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, para evitar confusiones y contar con información veraz y oportuna", publicó nuevamente la empresa.

En la refinería Olmeca de Dos Bocas se registró apenas el mes pasado un paro de actividades luego de que según la estatal, a las 14:24 horas se presentó una falla eléctrica en el sistema de cogeneración, incidente que no dejó lesionados ni daños mayores.

En lo que va del año en la refinería Olmeca se han sumado incidentes de distintas naturalezas que han encendido las alertas acerca de la seguridad de su operación, tanto por su ubicación a la que se acusa de no haber contado con suficientes estudios técnicos, como por la prisa de su diseño y construcción en que se pudieron haber cometido errores importantes, según expertos.

En marzo pasado ya hubo dos incidentes de gravedad en la planta. Primero se detectó un incendio que duró varias horas en la barda perimetral de la refinería. Éste dejó cinco trabajadores fallecidos, que viajaban a bordo de un vehículo operativo. Pemex y la Secretaría de Energía aseguraron que no se detuvieron las actividades en ningún momento, aunque consultores externos aseguran que esto no es posible.

El fuego fue provocado por una chispa que encendió aguas de lluvia que inundaban la zona y que estaban impregnadas de aceite derramado del proceso al interior de la refinería, lo cual resulta grave, refirieron analistas del tema.

Días después, de nueva cuenta hubo alerta por incendio en la planta y si bien no hubo lesionados, en esa segunda ocasión en un mes el fuego fue provocado por el calentamiento de tambores de almacén del coque residual que se produce en la refinería, lo cual también resulta grave dadas las altas temperaturas del punto en que se ubica la refinería Olmeca.

La planta de Dos Bocas procesó en mayo 144,446 barriles por día de crudo, reportando su operación más baja de los últimos nueve meses y una caída de 2% o 3,052 barriles por día en un mes.

Con este resultado, el complejo refinador más nuevo de la petrolera del Estado mexicano acumuló cinco meses de reducciones consecutivas en su procesamiento de crudo, hilando así todo el 2026 a la baja, después de haber llegado a su pico productivo en diciembre pasado.

Este indicador de mayo significa que la refinería operó a 42.5% de su capacidad luego de un año y 11 meses de actividades y de que el máximo que ha alcanzado fue en diciembre pasado al llegar a 77.4% de utilización de los 340,000 barriles por día para lo que fue diseñada.

karol.garcia@eleconomista.mx