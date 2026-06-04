Pemex confirma derrame de aceite en Manzanillo

Luego de que en redes sociales circularon videos de supuesto hidrocarburo en la Bahía de Manzanillo, Colima, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que realiza inspecciones en su Terminal Marítima de Manzanillo con el fin de identificar el origen de la mancha aceitosa detectada el pasado 2 de junio en dichas aguas.

En un comunicado, la petrolera aseguró que como parte de las acciones, personal de Resguardo Marítimo Federal, de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo, de la Secretaría de Marina verificó los muelles, ductos playeros e instalaciones de la terminal marítima.

"Las revisiones efectuadas los días 2 y 3 de junio reportaron que las instalaciones operan en condiciones normales y sin evidencia de afectaciones o incidentes asociados al evento", refirió Pemex.

También detalló que se mantiene coordinación permanente con la Marina, ASIPONA Manzanillo y las autoridades correspondientes para apoyar las acciones de seguimiento e investigación.

Además, este jueves 4 de junio 2026 se tiene programada una nueva inspección de ductos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ASIPONA y Protección Civil.

Cabe recordar que en febrero pasado otro derrame en el Golfo de México provocó el vertido de por lo menos 915 toneladas de chapopote que afectó las costas de Veracruz, Tamaulipas, Campeche y Tabasco. Por este incidente provocado por un problema mecánico que no fue reportado a tiempo ni siquiera al entonces director general de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, la mancha de crudo se extendió en más de 900 kilómetros de la línea costera en el litoral del Golfo.

Este derrame se originó en un oleoducto de 36 pulgadas de diámetro perteneciente al complejo Cantarell, en la plataforma Abkatun Alfa y aunque Pemex lo admitió en abril, organizaciones ambientales detectaron la anomalía mediante imágenes satelitales desde febrero, implicando más de 2 meses de vertido activo. Hasta el momento, 3 altos funcionarios de Pemex Exploración y Producción fueron separados de sus cargos por la falta de reporte oportuno.