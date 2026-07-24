La Unión Europea impone nuevas sanciones a Rusia

Bruselas. La Unión Europea (UE) aprobó su vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania, imponiendo restricciones al sector bancario y a las redes de criptomonedas del país, anunció ayer el Consejo Europeo.

Sin embargo, el paquete de medidas otorgó una exención de un año con renovación automática que permite a las empresas de la UE transferir gas natural licuado (GNL) ruso a terceros países, tras las exigencias de Grecia. Las sanciones requieren unanimidad para su aprobación.

“Los estados miembros han mostrado su solidaridad con Grecia y se espera que Grecia haga lo mismo con otros en el futuro”, dijo un diplomático comunitario.

Atenas afirmó que la prohibición prevista de los servicios de transferencia de GNL ruso simplemente trasladaría la cuota de mercado fuera de Europa y no afectaría a los ingresos rusos. La medida debería entrar en vigor el 1 de enero. Las importaciones de GNL ruso por parte de la UE seguirán prohibidas a partir de esa fecha.

El paquete incluye 218 designaciones: 170 entidades y 48 personas físicas, informó el Consejo. Estas entidades y personas físicas estarán sujetas a todas las sanciones, que incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar y realizar transacciones.