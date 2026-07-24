Aplazan reglas de pre-precampañas

Entre evidentes desacuerdos, el Consejo General del INE decidió aplazar la discusión de los lineamientos para las llamadas “pre-precampañas” que llevan a cabo la mayoría de los partidos políticos nacionales, y que son considerados actos anticipados de campaña.

Mientras que algunas consejerías mostraron la urgencia de establecer dichos lineamientos ante la posible violación sistemática de la ley electoral, la mayoría optó por aplazar la discusión del proyecto propuesto por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, y convocar a reuniones de trabajo con las representaciones de los partidos políticos para continuar la revisión y socialización el documento.

El consejero Jorge Montaño Ventura señaló que el propósito es presentar, en una sesión posterior, un documento que incorpore las consideraciones puntuales de las fuerzas políticas, ya que “es importante que se tomen en cuenta a los sujetos obligados que, al final del día, tendrán que sujetarse a estos lineamientos”.

Por el contrario, la consejera Carla Humphrey, llamó a no bajar el proyecto a la par que advirtió que la regulación de todas estas pre-precampañas no debe recaer el INE, ya que este órgano electoral es responsable sólo de las elecciones federales, por lo que el regular los actos sobre procesos locales será responsabilidad de los institutos locales.

A su vez, el representante del nuevo partido “Somos México”, Marco Baños reprochó que el tema se invisibilice.

En otro asunto, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, anunció que ya analizan la conformación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, al tiempo que resaltó que se estima la revisión de hasta 800,000 expedientes.

En este contexto, añadió que analiza de la mano de autoridades de seguridad los primeros acuerdos para “poder dilucidar qué camino vamos a seguir operativamente hablando”.

Finalmente, destacó que la mayoría de las y los consejeros han mostrado interés en participar en su integración.