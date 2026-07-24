Tribunal ordena reactivar contra Lozoya caso Agronitrogenados

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó reactivar el proceso penal iniciado en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, tras casi tres años suspendido.

Al confirmar la negativa emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal que le negó un amparo a Emilio Lozoya, quien pretendía apegarse al acuerdo reparatorio celebrado por Alonso Ancira Elizondo, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), y quien debía pagar al gobierno más de 216.6 millones de dólares por el sobreprecio en la venta de la planta Agronitrogenados; desglosado en tres parcialidades, de las cuales solo cubrió dos de ellas.

Emilio Lozoya, director de Pemex durante la administración de Peña Nieto, es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de la compra a sobreprecio por más de 240 millones de dólares de la planta de fertilizantes Agronitrogenados y de haber recibido sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos en México.

No obstante, en 2023, el juez de control, Gerardo Alarcón López, ordenó suspender el procedimiento contra el exdirectivo de Pemex, bajo el argumento de que el acuerdo reparatorio de Ancira Elizondo le beneficiaba, y llamó a todas las partes a llegar a un acuerdo, además de instar a la FGR a que cumpla con sus obligaciones constitucionales y participe como ente investigador de la presunta compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados y los sobornos de Odebrecht.

Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) apeló dicha resolución, a la vez que Lozoya Austin interpuso un amparo que fue resuelto en días pasados.

Sobre este caso, la FGR advirtió que con pleno conocimiento de que sería el próximo Director General de Pemex, Emilio Lozoya Austin pactó con Alonso Ancira, accionista mayoritario de la empresa Altos Hornos de México, que realizaría las acciones necesarias para que Pemex comprara la planta de agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz.

Y a cambio de lo anterior, se acordó que Lozoya recibiría un soborno de aproximadamente 3.5 millones de dólares.