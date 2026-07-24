Trump apuesta por Arabia Saudita

Riad. El presidente estadounidense, Donald Trump, supeditó ayer el acuerdo para establecer un programa nuclear civil en Arabia Saudita a que ese país del Golfo normalice sus relaciones con Israel.

El pacto anunciado el miércoles se produce mientras Estados Unidos libra una guerra con Irán que comenzó en gran medida por la preocupación sobre el programa nuclear de Teherán, un asunto clave en las ahora estancadas conversaciones de paz.

Trump dijo que el acuerdo solo entraría en vigor si Arabia Saudita se suma a los Acuerdos de Abraham, negociados por EU, en virtud de los cuales varios Estados árabes establecieron relaciones con Israel.

Se prevé que el acuerdo genere miles de millones de dólares para empresas estadounidenses, aunque los críticos temen que pueda conllevar riesgos.

También se consideraba una gran victoria para Arabia Saudita, rival regional de Irán, ya que parecía otorgarle acceso a tecnología nuclear sin que fuese necesario normalizar las relaciones con Israel.

El reino lleva tiempo rechazando sumarse a los acuerdos mientras no exista una vía hacia la creación de un Estado palestino.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, indicó que Trump había hablado en numerosas ocasiones con los aliados del golfo Pérsico y del mundo árabe sobre la vinculación del pacto con los Acuerdos de Abraham y que, si el reino no se adhiere a ellos, "el acuerdo se da por nulo".

Para reforzar lo dicho por la vocera, en una publicación en Truth Social, Trump escribió ayer: “El acuerdo nuclear civil (¡no habrá enriquecimiento de material!)... se refiere únicamente al uso no militar, como el que ya tienen Irán y los Emiratos Árabes Unidos (y otros), y será aprobado, pero está totalmente supeditado a que Arabia Saudita se adhiera a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham”.

Estados Unidos y Arabia Saudita anunciaron el miércoles el acuerdo que permite a Riad enriquecer uranio y construir reactores nucleares usando tecnología estadounidense, sin las inspecciones sorpresa de la ONU que Washington ha exigido a Irán.

“Absurdo”

Israel, que temía que el acuerdo con Arabia Saudita pudiera desencadenar una carrera armamentística en Oriente Medio, acogió con satisfacción la condición anunciada por Trump.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que un reconocimiento saudita de su país sería “un avance histórico para la paz en Oriente Medio”, dijo su oficina en un comunicado.

Sin embargo, los críticos insisten en que el acuerdo, cuyo texto no se hizo público de inmediato, podría desencadenar una carrera nuclear en una región ya devastada por la guerra.

“Trump afirma que su guerra contra Irán tiene como objetivo impedir que un país autoritario enriquezca material nuclear”, escribió el senador estadounidense de izquierda Bernie Sanders en X.

“Ahora permite que sus mejores amigos en Arabia Saudita, una de las dictaduras más brutales del mundo, hagan precisamente eso. Es absurdo”, agregó.

Jennifer T. Gordon, directora de la Iniciativa de Política de Energía Nuclear del Atlantic Council, lo celebró como una “victoria para EU frente a Rusia y China”.

“La única cuestión era si el reino optaría por trabajar con Estados Unidos y sus aliados, o si recurriría a Rusia o China”, señaló.