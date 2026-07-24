Miles huyen de incendios en Francia y España

Madrid/París. Ante los incendios forestales que han obligado la evacuación de miles de personas, Francia solicitó la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, por lo que "pronto" contará con medios aéreos europeos para combatir los incendios, anunció el viernes el presidente del país, Emmanuel Macron.

“Pronto podremos contar con el refuerzo de dos Canadair croatas, dos Air Tractor portugueses y dos helicópteros pesados Black Hawk checos y eslovacos”, precisó el mandatario francés en la red social X.

Más de 10,000 personas fueron evacuadas durante la noche del jueves en el suroeste de Francia, debido a un incendio forestal que se propagaba rápidamente y arrasó al menos 2,400 hectáreas de terreno al oeste de la ciudad de Burdeos.

Más de 500 bomberos están luchando para controlar el incendio, informó la prefectura, añadiendo que hasta el momento no se han registrado heridos.

Estado de emergencia

En la vecina España, las autoridades seguían trabajando para extinguir los incendios que llevaban varios días activos, mientras que en Italia, un bombero de 59 años falleció tras enfermar mientras combatía un gran incendio forestal cerca de San Cataldo, en Sicilia.

El gobierno español decretó la noche del jueves la emergencia de alcance nacional en la región de Madrid y en la provincia de Ávila, cerca de la capital.

La medida, anunciada por el Ministerio del Interior, busca movilizar más recursos para combatir los incendios, que en Madrid han provocado la evacuación de 10,000 personas.

“El Gobierno ha desplegado todos los medios para frenar los terribles incendios que ahora mismo afectan a numerosas zonas: Ávila, León, Toledo, Madrid y otros puntos de España”, escribió en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pidió a la población “mucha precaución”.

Numerosos países europeos sufren sequía este verano. Francia teme tener la cosecha de maíz más pequeña en 50 años, Rumanía ha restringido el acceso de los agricultores al agua para riego, mientras que los Países Bajos han declarado escasez hídrica.