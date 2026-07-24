Irán trasladó a comandantes y tecnología para Yemen

Teherán. Irán trasladó este mes a Yemen a comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), asesores militares y equipos relacionados con misiles y drones, según cuatro fuentes, en una maniobra que sugiere que Teherán pretende reforzar la capacidad de sus aliados hutíes para amenazar la navegación en el mar Rojo.

Cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, entre ellas dos iraníes, el ministro de Información de Yemen y un analista de seguridad regional, dijeron que Irán trasladó al personal del CGRI y el equipo militar en un vuelo de Teherán a Yemen el 13 de julio, un hecho del que no se había informado antes.

Las dos fuentes iraníes comunicaron a Reuters que entre 10 y 21 miembros del CGRI, incluidos altos mandos, viajaban en el vuelo de Mahan Air.

El avión tenía como destino inicial Saná, la capital controlada por los hutíes, pero se desvió hacia la ciudad portuaria de Hodeida, en el mar Rojo, después de que el aeropuerto fue atacado por el Gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita.

“Los comandantes del CGRI viajaron hasta ahí para apoyar las operaciones hutíes e impartir formación sobre nuevos sistemas de misiles”, dijo una de las fuentes, que añadió que Irán también envió oro en el avión para financiar las actividades. El despliegue ofrece nuevas pruebas de los esfuerzos de Irán por reforzar a los hutíes

Nuevos ataques

El ejército estadounidense anunció una nueva serie de ataques contra objetivos militares en Irán.

“Se trata de la decimotercera noche consecutiva de ataques con el objetivo de responsabilizar a Irán y reducir las amenazas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra la navegación comercial”, detalló el Comando Militar de Washington para Oriente Medio (Centcom) en la red social X.