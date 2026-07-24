México muestra “cariño” a Ortega

El Embajador de México en Nicaragua, Guillermo Zamora Villa, envió una carta oficial de felicitación a los copresidentes Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, con motivo del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

La misiva, emitida con fecha del 16 de julio de 2026 desde la capital nicaragüense, Zamora Villa extendió sus "más calurosas felicitaciones" por la efeméride que se conmemoró el domingo 19 de julio, calificándola como un evento "importantísimo y célebre" para la historia del país centroamericano.

El mensaje del representante mexicano incluye un espaldarazo a la administración de Ortega y Murillo. El embajador manifestó de manera explícita su "cariño y admiración" hacia el gobierno sandinista, asegurando que, bajo su criterio, la República de Nicaragua se encuentra "muy bien representada por ustedes como gobernantes".

“Aprovecho esta oportunidad para expresarles como siempre mi cariño y admiración por nuestro hermano Gobierno de la República de Nicaragua, que está muy bien representado por ustedes como gobernantes”, expresó.

El documento, con el sello oficial de la Embajada de México en Managua, concluye con un mensaje de unidad, enviando un "fraterno y cálido abrazo" a la pareja presidencial en el marco de las celebraciones nacionales.

El escritor y periodista Guillermo Zamora fue nombrado como embajador de México ante la República de Nicaragua por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y fue ratificado por el Senado el 20 de abril de 2022.

Eliminar a opositores

Nicaragua avanza hacia la aprobación de una reforma, a inicios de agosto, para impedir que partidos opositores compitan en elecciones como lo solicitó el presidente Daniel Ortega.

La Asamblea Nacional y la autoridad electoral -controladas por el gobierno- comenzaron el miércoles a definir las leyes que, según la copresidenta Rosario Murillo, pretenden bloquear comicios “orientados por Estados Unidos”.

“Ese es el tipo de elecciones que no volverán jamás (...) Elecciones, sí, pero elecciones propias (...), de nuestro pueblo bendito, diseñadas, organizadas desde nuestra soberanía nacional, desde nuestra dignidad”, declaró Murillo a un medio estatal, un día después de que Washington advirtiera que no se quedará de “brazos cruzados frente a los planes de la dictadura”.

En el acto simbólico por el 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó realizar comicios donde compitan sus adversarios, a los que acusó de "vendepatrias" al servicio de Estados Unidos.

Su anuncio desató una oleada de condenas de organizaciones internacionales y gobiernos encabezados por Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua que ya aplica restricciones de visa a numerosos funcionarios. Señalan erosión del Estado de derecho. (Con información de AFP)