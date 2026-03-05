Petrobras triplica sus ganancias en 2025 impulsada por una producción récord

Impulsada por una producción récord, la gigante estatal brasileña Petrobras triplicó sus ganancias en 2025 respecto al año anterior, según los resultados anuales divulgados este jueves por la empresa.

Petrobras obtuvo un beneficio neto de 110,100 millones de reales (19,600 millones de dólares) en 2025, frente a los 36,600 millones de reales que había conseguido en 2024.

"El año de 2025 fue extraordinario en términos de producción. El aumento del volumen de petróleo y gas nos permitió (...) alcanzar resultados financieros robustos", celebró la presidenta de la compañía, Magda Chambriard, citada en un comunicado oficial.

Petrobras incrementó un 11% su producción total de petróleo y gas el año pasado, superando sus récords anuales históricos.

Según la propia empresa, otro factor que contribuyó a mejorar el beneficio neto en 2025 fue la valorización del real frente al dólar.

Este desempeño representa una fuerte recuperación respecto de 2024, cuando la empresa estatal atravesó un período marcado por pérdidas cambiarias y volatilidad en el mercado global de petróleo.

En los últimos días, la guerra en Oriente Medio ha disparado los precios del crudo, lo que podría favorecer las exportaciones de Petrobras.

Pero la compañía también podría verse afectada por esta tendencia alcista, ya que importa diesel para satisfacer la demanda interna de la primera economía latinoamericana.

La empresa proyecta expandir lo que ha denominado sus "fronteras de exploración" con un megaproyecto en el Margen Ecuatorial, un área marítima cerca de las costas de la Amazonía.

Tras años de discusión, Petrobras recibió en octubre una licencia de la autoridad pública ambiental para empezar las perforaciones en el área, en medio de críticas de ambientalistas.

El presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva ha impulsado el proyecto bajo el argumento de que se necesita el dinero del petróleo para financiar la transición energética.

Al tiempo, el mandatario defendió en noviembre, durante la conferencia climática COP30 de la ONU en la ciudad amazónica de Belém, que el mundo diseñe una "hoja de ruta" para salir de los combustibles fósiles.