Broadcom sube 4.8% en Wall Street, tras reporte

Las acciones de Broadcom, empresa tecnológica global que diseña y suministra soluciones de semiconductores, subieron el jueves en Wall Street, luego que reportó resultados trimestrales que superaron las expectativas del mercado.

Los papeles de la tecnológica subieron 4.80% a 332.77 dólares, su mayor alza desde el 6 de febrero.

La firma obtuvo ingresos por 19,311 millones de dólares, un incremento del 29% respecto al 2024.

Sus ingresos por Inteligencia Artificial alcanzaron los 8,400 millones de dólares, un aumento del 106%, impulsados por la demanda de aceleradores de IA y redes personalizados.

Broadcom no suele diseñar chips de IA completos por sí mismo. En su lugar, colabora con clientes como Google para desarrollar sus unidades de procesamiento tensorial (TPU) y OpenAI en sus procesadores personalizados.

La compañía también presentó una guía sólida para el siguiente trimestre, anticipando ingresos cercanos a 22,000 millones de dólares, por encima de las estimaciones del mercado (20,560 mdd), con 10,700 millones provenientes de productos ligados a inteligencia artificial.

“Nuestra visibilidad en 2027 ha mejorado. De hecho, tenemos perspectivas de alcanzar ingresos por IA a partir de chips superiores a los 100,000 millones de dólares en 2027”, dijo el director ejecutivo, Hock Tan, en una conferencia telefónica posterior a la presentación de resultados.

Analistas de Actinver Casa de Bolsa, afirmaron que “Broadcom reportó resultados trimestrales que superaron las expectativas, impulsados por la sólida demanda de chips para inteligencia artificial, lo que ha brindado soporte al sector tecnológico en las operaciones extendidas”.