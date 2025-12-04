Petrobras y Shell amplían operaciones en Brasil con compra de Mero y Atapu por 1.545 millones de dólares

La petrolera brasileña Petrobras y Shell han adquirido dos unidades de Mero y Atapu en la subasta de petróleo realizada por Pré-Sal Petróleo (PPSA) por un total de 8,892 millones de reales (1, 654 millones de dólares), según informó Petrobras en un comunicado.

Por una parte, el consorcio formado por Petrobras (80%) en sociedad con Shell (20%) adquirió un 3.5% del contrato de reparto de producción del área compartida de Mero por 7,791 millones de reales (1,466 millones de dólaress).

Al mismo tiempo, ambas empresas adquirieron un 0.95% en el contrato de reparto de producción del área compartida de Atapu por 1,001 millones de reales (187 millones de dólares).

De esta manera, Petrobras aumenta su participación hasta el 41.40% en el caso de Mero desde el 38.60%, mientras que para el caso de Atapu ha pasado a controlar un 66.38% desde el anterior 65.68%.

La firma brasileña ha explicado que el desembolso ya estaba previsto, y aunque no contaban con una estimación previa de los volúmenes, ambas cifras están incluidas en el margen del 4% de la proyección de la curva de producción en el Plan de Negocios 2026-2030.

La participación de Petrobras en esta subasta está alineada con la estrategia de largo plazo de la compañía de reponer sus reservas de petróleo y gas con resiliencia económica y ambiental.