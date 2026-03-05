Cereales suben en Chicago en línea con el petróleo

Los futuros de cereales y soya de Chicago subieron el jueves, respaldados por el aumento de los precios del crudo, ya que el conflicto en Oriente Medio siguió interrumpiendo el suministro, según informaron operadores y analistas.

Sin embargo, la abundante oferta mundial de cereales y la fortaleza del dólar siguieron frenando los precios.

El contrato de soya más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago subió 11 centavos, a 11.80 dólares por bushel. El trigo CBOT ganó 15.38 centavos, a 5.8438 dólares por bushel, y el maíz CBOT sumó 9.38 centavos, a 4.5338 dólares por bushel.

Los precios de Chicago habían bajado ligeramente el miércoles, ya que las expectativas de los inversionistas de que el conflicto fuera breve estabilizaron los precios del petróleo y apoyaron a los mercados bursátiles.

El crudo subió bruscamente el jueves, ya que el cierre del estrecho de Ormuz siguió interrumpiendo el suministro de Oriente Medio y llevó a algunas refinerías de otras partes del mundo a reducir su producción.

Los mercados de cereales pueden reaccionar a los movimientos del crudo, en parte porque los biocombustibles absorben grandes cantidades de soya y maíz como materia prima.

La subida paralela del dólar, que ha atraído la demanda por refugio de los inversionistas durante el conflicto con Irán, ha actuado como freno para los cereales estadounidenses.

El nerviosismo por la guerra contribuyó a que los cereales y la soya alcanzaran máximos de varios meses a principios de semana, pero los fundamentos de la oferta y la demanda siguieron siendo un lastre. Brasil está cosechando lo que se espera que sea una cosecha récord de soya, lo que podría frenar la demanda china de soya estadounidense.