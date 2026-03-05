Relevantes investigadores y docentes elaborarán nuevo libro de Historia de 4º a 6º de Primaria que incluirá a las mujeres: Mario Delgado

El titular de la SEP, junto con la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, encabezó el inicio de los trabajos para elaborar el nuevo libro de Historia para primaria

El objetivo es que este nuevo libro esté listo para el próximo ciclo escolar 2026-2027, comentó

Nunca más un libro de Historia sin mujeres, afirmó

La elaboración del nuevo libro se realizará en tres etapas, una de ellas con maestras y maestros de primaria: Angélica Noemí Juárez Pérez

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó el inicio de los trabajos para elaborar el nuevo libro de Historia para Primaria, de 4.º a 6.º grado, con un grupo de historiadoras e historiadores reconocidos en el país, entre los que destacan: la directora de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia, María Elisa Velázquez Gutiérrez; la investigadora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, María Gabriela Iturralde Nieto; la investigadora de la UNAM, Diana Irina Córdova Ramírez; el historiador, analista político y profesor emérito de El Colegio de México, Lorenzo Meyer Cossío, y el doctor Felipe Ávila Espinosa, titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

En el encuentro también participaron la investigadora de tiempo completo de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y profesora en la UNAM, Ana Rivera Carbó; las investigadoras de El Colegio Mexiquense, Regina Tapia Chávez y Rosario Margarita Vázquez Montaño; la investigadora de la UAM Unidad Xochimilco, Ana Lau Jaibén; la investigadora de la UNAM, Olivia Johana Gal Sanabent, y el ilustrador y cartonista Rafael Barajas.

Durante la reunión el titular de la SEP refirió que, con este nuevo libro, se recuperará a las heroínas y mujeres que participaron en la creación de la nación. “Nunca más un libro de Historia sin mujeres”, aseguró ante las y los especialistas.

En el encuentro realizado en el Salón Nishizawa de la sede histórica de la SEP y acompañado de la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez y de la directora general de Materiales Educativos, Nadia López García; Delgado Carrillo destacó que, en Tiempo de Mujeres, se impulsa la construcción de una narrativa histórica más incluyente que reconozca la participación de las mujeres en la vida y el desarrollo del país.

En particular, dijo, se busca visibilizar los aportes de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y militantes que han contribuido a la construcción de México. En este contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encomendó la edición de un nuevo libro que incorpore y destaque sus aportaciones en la historia nacional.

“Hoy dimos un gran paso en esa tarea junto a especialistas que, a través de sus investigaciones, contribuirán a dar vida a un nuevo libro de primaria en el que todas las niñas de México podrán encontrar en sus páginas, por fin, una historia que las incluya a ellas”, destacó.

Señaló que en este proceso también participarán maestras y maestros, quienes son fundamentales en la construcción de la familia de los Libros de Texto Gratuitos (LTG).

Luego de agradecer a las y los historiadores para trabajar en la conformación del nuevo libro Historia del Pueblo de México. Primaria, la subsecretaria Angélica Noemí Juárez expuso que el proceso de producción constará de tres momentos.

El primero se refiere a la integración del contenido histórico del libro; el segundo, a la adaptación didáctica de ese contenido mediante la participación de maestras, maestros y estudiantes normalistas de Educación Primaria.

El tercero, agregó, corresponde al proceso de validación, durante el cual se revisará tanto el contenido histórico como la perspectiva didáctica, con el objetivo de que pueda enviarse a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para su impresión y que, en el mes de septiembre, los ejemplares puedan entregarse para su uso en el ciclo escolar 2026-2027.

En tanto, la directora general de Materiales Educativos, Nadia López García, comentó que se vive un momento histórico en el que se puede escuchar a las mujeres, en especial a las indígenas, migrantes y campesinas, pero también a las niñas. Por ello, dijo, elaborar el nuevo libro permitirá plasmar esas voces del pasado y del presente.

En este sentido, externó la disposición de la dirección a su cargo para trabajar en equipo con las y los historiadores, así como con maestras y maestros, para que el nuevo libro esté listo el próximo ciclo escolar.

Las y los historiadores manifestaron su disposición a trabajar con la SEP y agradecieron que se les haya considerado para el nuevo libro, el cual, de acuerdo con sus propuestas, también debe incluir temas como la afrodescendencia, la diversidad de género, los pueblos indígenas, las enfermedades y la salud, la migración, profundizar en la etapa colonial e incorporar el mayor número posible de imágenes.