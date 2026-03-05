Defiende gobernadora de Guanajuato el Acueducto Solís y proyectos de infraestructura para Guanajuato

León, Guanajuato. Al presentar su Segundo Informe de Gobierno, la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo defendió el proyecto del Acueducto Solís y los planes de infraestructura hídrica para el estado, al tiempo que destacó los avances en materia de carreteras y movilidad, con especial énfasis en la inclusión del tren de pasajeros para varias ciudades guanajuatenses.

“Yo no puedo dejar de referirme a un proyecto que es vital para nuestro estado, en Guanajuato tenemos claro lo importante que es el agua para nuestra gente. Hace unos años, nos cancelaron de un plumazo la posibilidad que tenía nuestra gente de acceder a ese derecho humano universal”, expresó la mandataria ante miles de asistentes reunidos en la Velaria de León.

La Gobernadora recordó que el año pasado, por primera vez en años, un proyecto de agua para Guanajuato fue incluido en el Plan Nacional Hídrico del Gobierno de México. “Yo sé que hay voces que pueden tener dudas sobre ese proyecto, pero yo no le saco a hablar de los temas que son importantes, porque hoy Guanajuato tiene una oportunidad histórica de avanzar en ese camino y de hacerlo con gran responsabilidad”.

“Se han realizado más de 40 mesas de trabajo con liderazgos sociales, religiosos, con comunidades, con los módulos y el distrito de riego para aclarar todas las dudas que sean necesarias; vamos a seguir dialogando con todas y con todos”, señaló.

La mandataria mostró imágenes del Canal de Coria y reiteró que el proyecto avanza gracias a la construcción colectiva. “Aquí frente a ustedes les doy mi palabra, que no se le va a quitar el agua a nadie, porque el agua es para todas y para todos".

“No puedo ser omisa frente a un tema que es tan importante para el futuro de Guanajuato, en unos años más, yo no podría ver hacia el pasado y pensar que no hice lo que se tenía que hacer, que es velar por ustedes, por el futuro de nuestras hijas e hijos. Así es que vamos a defender este proyecto de Guanajuato y vamos a trabajar incansablemente porque el agua llegue a cada rincón de Guanajuato.

Infraestructura

En materia de infraestructura, la gobernadora destacó el mantenimiento carretero de los 2,640 kilómetros de carreteras estatales que atraviesan Guanajuato, como el tramo San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo, una obra que “va a potenciar el turismo”.

Entre los proyectos prioritarios mencionó el tren de pasajeros, la tecnificación del riego, el Acueducto Solís y la Puerta Logística del Bajío. “Fueron gracias a las gestiones que hicimos con el Gobierno Federal que se incorporaron municipios que no estaban considerados en la ruta del tren. Se van a incorporar municipios como Comonfort, como San Miguel de Allende, como San Luis de la Paz y en una de esas tenemos más sorpresas", concluyó.

Inversión

La entidad ha captado más de 3,705 millones de dólares a través de 48 proyectos nuevos de inversión en los últimos 17 meses. “Estamos con ello cumpliendo un 48% de la meta sexenal que nos pusimos para traer inversiones; no solo representan confianza, representan más de 11,000 empleos para las familias de nuestro estado”, enfatizó la mandataria.

La Gobernadora subrayó que Guanajuato se mantiene como un estado que genera certidumbre para los capitales nacionales y extranjeros; el mundo confía en Guanajuato y nos ve como un estado seguro para crecer y, gracias a ello, hoy hay miles de guanajuatenses que tienen la tranquilidad de un empleo.

Agradeció la confianza de la comunidad japonesa en la entidad, ante el cónsul de ese país, Takero Aoyama, “lo que nos une con Japón ya no es solo una relación comercial, son lazos de amistad profunda y seguiremos fortaleciendo nuestros lazos con el mundo”.