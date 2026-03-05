Inbursa repite como mejor operadora de fondos de inversión

Se llevó a cabo la edición número 14 de los Premios Morningstar 2026 en México donde se reconoció a las mejores operadoras y fondos de inversión del país que destacaron por su desempeño durante el 2025 pero también lograron consistencia en sus rendimientos en los últimos tres años.

Este año el galardón a la Mejor Operadora se lo llevó nuevamente la gestora Inbursa, la cual tiene 37 fondos de inversión disponibles para los inversionistas y 156,383 millones de pesos en activos al cierre del 2025, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB)

Dicha operadora es una de las instituciones más galardonadas en México por Morningstar, acumulando reconocimientos en los últimos años tanto por sus fondos como por su gestión integral como operadora.

Alejandro Ritch, director regional de América Latina de Morningstar, destacó el crecimiento consistente que ha tenido el sector durante el último año y expresó su confianza en que la industria de fondos en el país seguirá creciendo tanto en número de clientes como en activos.

Mejores fondos

Durante la premiación que se llevó a cabo en el Hotel W de la Ciudad de México, fueron reconocidos seis fondos de inversión que tuvieron el mejor riesgo/rendimiento.

En la categoría de Mejor Fondo Deuda Corto Plazo repitió la gestora Franklin Templeton con su fondo FT-LIQU BF1; el galardón al Mejor Fondo Deuda de Mediano Plazo fue para el fondo ACTIG+2 B de Actinver y el premio al Mejor Fondo de Deuda de Largo Plazo fue para el fondo VALUEF2 B1 de Value.

En la categoría Mejor Fondo Mixto ganó XPERT-B B1 operado por Santander Asset Management; como el Mejor Fondo Renta Variable Global fue premiado el fondo NTEESG F5 de Banorte y en el Mejor Fondo Renta Variable México el ganador fue nuevamente BTG Pactual con su único fondo disponible, el BTGALFA B1.

Alejandro Ritch destacó que los ganadores fueron evaluados bajo criterios de consistencia en sus políticas de inversión y su capacidad para ofrecer rendimientos superiores en relación al riesgo asumido.

Enfatizó que los fondos ganadores presentaron sólidos rendimientos ajustados al riesgo dentro de su categoría y por encima de sus competidores, tanto en el año actual como en los últimos 5 años, y destacó el trabajo que hicieron las operadoras para lograrlo en medio de un entorno de incertidumbre y volatilidad.