Yucatán fortalece a las Mipymes con financiamiento y capacitación

El gobierno de Yucatán, a través de la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY), firmó con Nacional Financiera–Bancomext reglas de colaboración para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas del estado mediante acciones conjuntas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento y vinculación empresarial.

El instrumento busca sumar esfuerzos y capacidades institucionales para impulsar las acciones y metas definidas en el Plan México, particularmente en lo referente al fortalecimiento de los Polos del Bienestar y al desarrollo de cadenas de valor en sectores estratégicos.

Estas acciones incluyen a grupos de atención prioritaria, personas con proyectos productivos, micro, pequeñas y medianas empresas, así como empresas grandes y ancla, tanto mexicanas como extranjeras.

A través de estas reglas de colaboración se promoverán programas de capacitación orientados a fortalecer la inclusión financiera y las capacidades empresariales. Asimismo, se brindará asistencia técnica para perfilar sujetos de crédito y propiciar el desarrollo de las empresas, fomentando la innovación, la sostenibilidad y la competitividad de las actividades productivas.

También se impulsarán encuentros de negocio que generen oportunidades de encadenamiento productivo entre empresas locales, compañías nacionales e internacionales y empresas ancla, contribuyendo al fortalecimiento del tejido empresarial y al desarrollo económico regional.

Con estas medidas, la SETY y Nacional Financiera–Bancomext refrendan su compromiso de impulsar el crecimiento del sector empresarial del estado, fortaleciendo a las Mipymes como motor del desarrollo económico, la generación de empleo y la consolidación de cadenas productivas más competitivas.

