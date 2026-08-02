Inventec invertirá 450 millones de dólares en Ciudad Juárez

La compañía Inventec inició un proyecto de expansión en Ciudad Juárez, Chihuahua, con una inversión de 450 millones de dólares, con el que generará hasta 6,000 empleos de alto valor, informó el gobierno estatal.

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (Side) acompañó a la empresa durante la colocación de la primera piedra del proyecto. El titular de la dependencia, Ulises Fernández Gamboa, señaló que cuando una empresa que ya opera en una región decide continuar su crecimiento, demuestra que encontró condiciones para invertir, generar oportunidades y fortalecer su presencia.

“Una reinversión refleja confianza, pero también resultados. Significa que una empresa encontró talento, competitividad y certeza para seguir apostando por una comunidad y por su futuro”, afirmó el funcionario.

Inventec forma parte de las cadenas globales de valor y participa en sectores de alta especialización como inteligencia artificial, servidores de alto desempeño y tecnologías vinculadas a semiconductores.