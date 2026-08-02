Oaxaca recibirá 37,800 millones de pesos infraestructura carretera

La Federación invertirá 37,800 millones de pesos para infraestructura carretera en Oaxaca durante la actual administración, informó el gobierno estatal.

El anuncio se realizó en el marco de la gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la región Mixteca, donde también se presentaron los avances del Plan General Lázaro Cárdenas del Río 2025-2026, que contempla atender más de 1,200 kilómetros de carreteras, caminos rurales y artesanales.

La mandataria señaló que la prioridad será mejorar la conectividad de la zona mediante la rehabilitación de las rutas principales. El plan incluye además acciones en vialidades secundarias, infraestructura de agua potable, plantas de tratamiento y sistemas de riego.

El gobernador Salomón Jara Cruz explicó que durante el 2025 y el 2026 se han destinado más de 5,000 millones de pesos para fortalecer la infraestructura carretera en la entidad, con 1,202 kilómetros de caminos y carreteras intervenidos. Para este año se prevé alcanzar 65 caminos y 14 proyectos estratégicos, de los cuales nueve ya fueron concluidos.

Añadió que estas acciones han beneficiado a más de 37,000 personas y generado empleo para 1,470 habitantes, además de incluir la construcción de 11 puentes en la región.

Como parte del programa, se destinan 1,678 millones de pesos a 92 caminos artesanales con una extensión de 256.5 kilómetros. De estos, 76 proyectos se desarrollarán durante el 2026 con una inversión de 1,255 millones de pesos.