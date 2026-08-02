T-MEC integración regional

Es innegable que la retórica del Presidente de Estados Unidos está dirigida a su clientela electoral y calculado para mantener el firme respaldo del movimiento MAGA, pero también lo es que son crecientes las señales que muestran que las dificultades electorales ponen en riesgo que conserve el control del Congreso.

En tales circunstancias, dicen aquí y allá, está fuera del control de México impedir que el inquilino de la Casa Blanca, presionado por las circunstancias, cometa errores que causen inestabilidad que, desde cualquier punto de vista, es inconveniente para nuestro país.

La interrogante es si el Gobierno de la República está prevenido para ese escenario, tomando en cuenta que el futuro de México está comprometido con el bloque económico, financiero y político de América del Norte, del cual a su vez depende la hegemonía estadunidense.

Amaina la violencia en Michoacán

La violencia criminal que agobió al municipio Los Reyes de Michoacán, reflejada en bloqueos carreteros e incendio de vehículos ha empezado a amainar, después del despliegue de la Guardia Civil respaldada por fuerzas federales.

Ayer, aunque amainó la reacción violenta del crimen organizado a la detención de Luis Ernesto Fernández, alias el R5, quien dirigía las operaciones del CJNG en Michoacán y a quien un juez federal de control declaró sujeto a proceso y, seguramente, internó en algún penal del altiplano, pero quedó probado lo que tantos, por diversos intereses se niegan a reconocer.

A pesar de los críticos, es un hecho que las acciones del gabinete de seguridad para detener capos y socavar al crimen organizado son el único camino que tiene el Gobierno de la República para recuperar el control de tantas comunidades y un hecho que pocos quieren aceptar: que la lucha será transexenal y costará mucho dinero y mucha sangre.

“Ya Dios nos olvidó”, dicen los oaxaqueños

Impensable que en Palacio Nacional no previeran que durante la gira de trabajo del fin de semana de la Presidenta Sheinbaum sería interceptada por el cártel de la sección 22 de la CNTE.

El hecho es que lo hicieron y, otra vez, la Jefa del Ejecutivo Federal fue forzada a comprometerse que el lunes 23 de agosto recibirá a la dirigencia de la sección 22 para un diálogo de sordos, pues es sabido que es imposible, por ejemplo, cumplir con la exigencia de derogar la ley 2007 del ISSSTE.

Ante tal conciliación con quienes dañan a la ciudad de Oaxaca, uno recuerda que, en 2017, días antes de los temblores en CDMX, allá padecieron un sismo, y al enterarse de lo ocurrido, sabedores que todo el auxilio se concentraría aquí, hoy, como entonces, los oaxaqueños lamentan: “Dios ya nos olvidó”.

Notas en remolino

El carácter punitivo y de censura que impulsa la federal de telecomunicaciones que impondrá el Gobierno de la República lo refleja el carácter confiscatorio de las multas a los medios de comunicación, las cuales llegarían a cobrarles el 1% del total de sus ingresos … Olvidó el Gobierno de CDMX en 2008 por Marcelo Ebrard canceló las licencias de manejo permanentes porque privaban de ingresos periódicos. Por eso ya no se expedirán el año próximo. Ah, la misma piedra … Anuncia la SHCP que bajó el déficit fiscal. Es probable que se deba a que hasta la fecha el Gobierno tiene un subejercicio presupuestal de medio billón de pesos … Para la línea 12 del metro que está por funcionar plenamente, dijo la dirección general que se comprarán 12 convoyes nuevos … Vigente la reflexión del francés Honorato de Balzac: “La igualdad como tal es posible que sea un derecho; pero no hay poder humano que alcance jamás a convertirla en un hecho …