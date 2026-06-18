Agencia de EU revisará denuncia de contaminación de pozo petrolero en Las Choapas, Veracruz

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de Norteamérica anunció el jueves que analizará una denuncia en la que se alega que México no ha hecho cumplir la legislación medioambiental tras la contaminación por hidrocarburos provocada por un incidente en un pozo petrolífero de Las Choapas, en el estado Veracruz.

Según la denuncia, presentada por primera vez el 9 de junio, un incidente ocurrido a principios de marzo provocó la pérdida de control operativo en el pozo exploratorio Krem 1EXP de Pemex.

La queja dice que sigue produciéndose una emisión de gas desde el pozo, y el vertido de residuos relacionados está contaminando las vías fluviales, generando lluvia ácida, dañando los cultivos y el ganado, y exponiendo a las comunidades cercanas a riesgos medioambientales y para la salud.

Consultado sobre el caso, el director de la petrolera estatal mexicana Pemex, Juan Carlos Carpio, dijo a periodistas el 5 de junio que se preveía que las labores para extinguir y contener las emisiones duraran unas dos semanas.

Pemex dijo en un comunicado del 12 de junio que las pruebas de calidad del aire mostraban que las concentraciones de contaminantes se encontraban dentro de los límites permitidos y que, aunque no hay asentamientos cerca del lugar del incidente, está prestando servicios médicos móviles a los residentes del municipio Las Choapas.

La CCA dispone de 30 días para decidir si México debe responder a la denuncia.