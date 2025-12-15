PDVSA asegura que sus operaciones no se vieron afectadas por ciberataque, culpa a EU

La petrolera estatal venezolana PDVSA dijo el lunes que fue víctima de un ciberataque, añadiendo que sus operaciones no se vieron afectadas, aunque cuatro fuentes indicaron que los sistemas permanecían inactivos con las entregas de petróleo suspendidas.

La tensión entre los gobiernos de Washington y Caracas es alta en medio de un despliegue militar estadounidense a gran escala en el sur del Caribe, ataques a barcos que supuestamente traficaban drogas y comentarios del presidente Donald Trump de que sus operaciones podrían extenderse pronto a tierra en Venezuela.

Las autoridades venezolanas han declarado que Estados Unidos busca un cambio de gobierno para controlar las vastas reservas petroleras. Venezuela está bajo sanciones de Washington desde 2019.

PDVSA y el ministerio de Hidrocarburos dijeron que el ataque fue "orquestado por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas que buscan quebrantar el derecho del país al desarrollo energético soberano" y fue repelido gracias al personal de PDVSA.

Sin embargo, una fuente de la petrolera dijo que la compañía había detectado un ataque de ransomware días atrás y que el software antivirus que utilizó para intentar solucionar el problema afectó a todos sus sistemas administrativos.

En un ataque de ransomware, un software malicioso cifra los archivos de la víctima o bloquea su computadora; en ocasiones, los atacantes también roban datos y amenazan con filtrarlos. Estos ciberataques se realizan mediante phishing, descargas maliciosas o sitios web infectados y pueden causar graves interrupciones.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

PDVSA no proporcionó más detalles, aunque afirmó haberse recuperado del ataque. El Gobierno venezolano suele atribuir problemas como los apagones a conspiradores de la oposición y entidades extranjeras como la CIA, sin aportar pruebas.

Fuentes indicaron que los efectos del ataque persistían el lunes. "No hay despacho (de cargamentos) y está todo (el sistema) caído", dijo una fuente de la industria.

La producción, refinación y distribución interna de petróleo no se vieron afectadas, indicaron las fuentes, pero la compañía no pudo reiniciar el lunes sus sistemas administrativos, lo que obligó a los trabajadores a llevar registro manual de las operaciones en libros.

Otras fuentes indicaron que PDVSA ordenó a los trabajadores administrativos y operativos desconectarse de los sistemas de la compañía y limitó el acceso a los empleados indirectos a las instalaciones de la industria.

Un transportista involucrado en transacciones petroleras venezolanas confirmó que todas las instrucciones de carga para el mercado de exportación seguían suspendidas.

La incautación de un tanquero la semana pasada, la primera que ocurre de un cargamento de petróleo de Venezuela, ha provocado una fuerte caída en las exportaciones petroleras venezolanas.

Entre los pocos tanqueros que han seguido zarpando están los fletados por la petrolera estadounidense Chevron, socia de PDVSA, que salen bajo una autorización previamente otorgada por Washington, según datos de transporte marítimo.

La producción de crudo de Venezuela promedió 1.17 millones de barriles por día (bpd) el mes pasado, según cifras oficiales, mientras que las exportaciones de petróleo ascendieron a unos 952,000 bpd, según datos de transporte marítimo.