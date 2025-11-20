Trump da luz verde a la CIA en Venezuela

Funcionarios venezolanos habrían dicho a los estadounidenses que Maduro podría estar dispuesto a dimitir, tras una transición de dos a tres años, en el marco de negociaciones extraoficiales que habrían sido autorizadas por el presidente Donald Trump para explorar soluciones a la crisis en Venezuela. Son informaciones reveladas por una investigación publicada este martes en el New York Times. La investigación afirma también que Trump habría dado "su visto bueno" a operaciones secretas de la CIA como preparar "un campo de batalla para acciones futuras".