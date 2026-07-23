El Mundial 2026 provocó un récord de demanda de combustible para aviones en EU: EIA

La ⁠demanda de combustible para aviones en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico la semana pasada, cuando los ⁠hinchas del fútbol acudieron en masa a Nueva York y Nueva Jersey para ver el partido entre España y Argentina en la final del Mundial, según datos de la Administración de Información Energética estadounidense (EIA, por sus siglas en inglés) ⁠publicados el miércoles.

El suministro de combustible para ⁠aviones en Estados Unidos —la forma en que la EIA mide la demanda basándose en la cantidad de combustible que sale de las refinerías y otras fuentes de suministro primarias— alcanzó unos 2.15 millones de barriles al día durante la semana que finalizó el 17 de julio, según los datos.

El récord semanal anterior era de 2.11 millones de barriles al día, registrado en diciembre de 2017, según datos de la EIA.

Es probable que el aumento de la demanda de combustible para aviones se haya visto impulsado por el Mundial, dijo Giovanni Staunovo, analista petrolero de UBS.

Los aficionados acudieron en cifras récord a la primera Copa Mundial celebrada en Norteamérica en más de tres décadas, superando las preocupaciones iniciales de que los elevados precios de las entradas de la FIFA y la incertidumbre sobre los visados en Estados Unidos echaran por tierra el mayor evento deportivo mundial.

Un análisis de Reuters reveló que más de la mitad de los partidos de la fase de grupos se disputaron con el aforo completo, y que en la mayoría de los restantes solo faltaron unos pocos cientos de espectadores para llenar el estadio.

La final del torneo, disputada el 19 de julio, en la que España se impuso a la vigente campeona, Argentina, en un partido tenso y dramático, se jugó ante un estadio abarrotado de Nueva Jersey, con más de 80,600 aficionados presentes.

La Administración de Seguridad en el Transporte de EU informó de que más de 2.9 millones de pasajeros pasaron por los controles de seguridad de los aeropuertos el 19 de julio.

El aumento del ⁠tráfico aéreo durante el Mundial habría sido una buena noticia para las ⁠refinerías estadounidenses, que en los últimos meses habían orientado ⁠sus operaciones a maximizar la producción de combustible para aviones, ya que la guerra en Irán suscitó preocupaciones sobre el suministro en ⁠todo el mundo e impulsó una demanda récord de exportaciones de combustible de EU.

La producción de combustible para aviones de las refinerías y empresas de mezcla de combustible estadounidenses alcanzó una media de 2.14 millones de barriles diarios la semana pasada, y de 2.18 millones de barriles diarios la semana anterior, lo que supuso un máximo histórico para esta época del año, según datos de la EIA.

La última edición de la Copa Mundial fue la primera que se disputó en tres países diferentes —Estados Unidos, Canadá y México—, lo que impulsó el aumento de los viajes aéreos.

"A diferencia de un torneo que ⁠se celebra en un solo país, los aficionados que siguen a sus equipos de una sede a otra generarán vuelos interregionales nacionales y transfronterizos", señaló la Asociación Internacional de Transporte Aéreo en un informe publicado en junio