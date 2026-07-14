Pasaje en el AICM cayó en junio, pese al Mundial

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) atendió durante junio a tres millones 531,915 pasajeros en operaciones comerciales, cifra que fue 2.2% menor a la de igual mes del 2025 y representó la primera caída del año (en mayo se registró el mayor incremento anual: 5.3%).

En dicho mes, el día con el mayor número de usuarios atendidos fue el lunes 29 con 129,764 viajeros.

La esperada Copa Mundial de fútbol (para la que se remodeló la principal terminal del país a pasos acelerados), inaugurada en la Ciudad de México, no generó los beneficios esperados y las complicaciones a nivel mundial por el incremento del combustible por el conflicto en Irán causaron efecto en México, como han reportado ya aerolíneas y grupos aeroportuario.

“No tuvimos la afluencia de pasajeros que teníamos estimada en junio, fue un mes bajo”, reconoció previamente en una entrevista radiofónica el director del aeropuerto, Almirante Juan José Padilla Olmos, quien también encuentra el motivo de la baja en los elevados costos de turbosina.

Para hacer frente al tema, las aerolíneas nacionales e internacionales han tenido que hacer ajustes operativos (rutas y frecuencias).

Con base en datos del AICM, en el sexto mes del año se atendieron a dos millones 100,749 pasajeros nacionales, lo que representó una caída de 4.5% con relación a junio de 2025 y a un millón 431,166 pasajeros en vuelos internacionales, los cuales tuvieron un alza de 1.5%, luego de que en mayo registraron un alza de 6.5 por ciento.

Los resultados de junio, históricamente, son menores a los del mes previo, aunque la caída del presente año fue sorpresiva porque se esperaba detonara un crecimiento con la creciente cantidad de operaciones de despegue y aterrizaje (ahora son 46 por hora).