Turismo cultural en México refrenda atractivo con 2.2 millones de visitantes a museos y sitios arqueológicos en enero

La asistencia a museos y zonas arqueológicas en México ha venido recuperándose rápidamente a punto de rebasar por mucho las cifras prepandemia, el pasado mes de enero, con una Copa Mundial de Futbol en puerta, las cifras refrendan el atractivo que ejerce el turismo cultural en visitantes nacionales y extranjeros, al alcanzar un número conjunto de 2.2 millones de personas que acudieron a museos y/o sitios prehispánicos, sólo en ese mes.

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que durante enero de 2026 los museos y zonas arqueológicas del país recibieron en conjunto 2 millones 175,711 visitantes, "lo que confirma que el patrimonio cultural mexicano es uno de los grandes atractivos imperdibles del mundo", dijo.

“Iniciamos este año mundialista con buenas noticias que confirman que México es cultura viva. Nuestra historia milenaria, nuestros museos y nuestras zonas arqueológicas son parte esencial de lo que somos y de lo que mostramos al mundo”, abundó.

Rodríguez Zamora señaló que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en enero de 2026 los museos del país registraron 1.2 millones de visitantes (88% nacionales y 12% extranjeros), cifra que representa un crecimiento de 21.2% frente a enero de 2025 y de 13.1% en comparación con el mismo mes de 2019, previo a la pandemia.

Añadió que, en el mismo periodo, las zonas arqueológicas del país recibieron 975,711 visitantes, de los cuales 58% fueron nacionales y 42% extranjeros, 1,327 visitantes más que los registrados en enero de 2025.

“Estas cifras reflejan el interés nacional e internacional por conocer la riqueza histórica y cultural que distingue a nuestro país, y este 2026 será una oportunidad extraordinaria para que millones de visitantes descubran por qué México es un destino cultural imperdible”, expuso.

Rodríguez Zamora informó que entre los recintos que concentraron la mayor afluencia destacan el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, y el Museo del Templo Mayor, que en conjunto sumaron 889,009 visitas durante enero.

Por su parte, las zonas arqueológicas con mayor número de visitantes fueron Chichén Itzá, Teotihuacan con Museo de Sitio y Tulum, que en conjunto concentraron 492,939 visitantes, equivalentes al 51% del total nacional.

El Castillo Chichén ItzáFoto: Karla Ortega

“Estas cifras no solo reflejan la confianza en México como destino atractivo, sino también el orgullo por nuestras raíces y el creciente interés por experiencias que conectan con la historia, el arte y la identidad”, concluyó la secretaria de Turismo.

Para dar una idea de cómo se ha venido recuperando la asistencia a los espacios culturales administrados por el INAH, hasta rebasar las cifras prepandemia, el Museo Nacional de Antropología (MNA) sirve de ejemplo, por tratarse del museo emblema de la grandeza cultural de México.

En 2019, el MNA, superó un récord al alcanzar los tres millones de visitantes (Fernando Salazar, un joven colombiano residente en México fue el visitante número 3'000,000). Tras la caída que supuso la pandemia de Covid-19, esa cifra se rebasó hasta 2024, con 3'086,556 visitantes, y en 2025 se rompieron todas marcas al llegar a los 5 millones de visitas durante el año.